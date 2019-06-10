Установлен порядок маркирования используемых во время II Европейских игр радиоэлектронных средств

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство установило порядок маркирования радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, которые будут эксплуатироваться во время II Европейских игр. Соответствующая инструкция утверждена постановлением Совета Министров от 7 июня 2019 года №372, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Маркирование осуществляется Государственной инспекцией по электросвязи Министерства связи и информатизации (республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ") специальными самоклеящимися марками с QR-кодами. Действие инструкции не распространяется на радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства специального назначения.

В перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих маркированию, вошли: телерепортажные и земные станции спутниковой связи; базовые и абонентские радиостанции оперативной, транкинговой, персональной и технологической радиосвязи; беспроводные видеокамеры и системы дистанционного управления ими; радиоэлектронные средства малого радиуса действия (SRD-устройства), в том числе радиопереговорные устройства и радиоуправляемые игрушки, радиомикрофоны, автоматические радиопередатчики для подачи сигналов бедствия; радиоэлектронные средства систем отслеживания местоположения животных и др. Владельцы должны предъявить их для тестирования и маркирования не позднее чем за 2 часа до начала эксплуатации.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует до 30 июня 2019 года.-0-