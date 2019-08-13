Установление туроператорами единой ценовой политики может негативно повлиять на конкуренцию - МАРТ

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установление туроператорами единой ценовой политики может негативно повлиять на конкуренцию на рынке туристических услуг. Так в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли прокомментировали размещенное в интернете обращение к туроператорам, сообщает БЕЛТА.

В МАРТ поступило письмо, в котором сообщалось о размещении в интернете обращения к туроператорам. В нем предлагается установить единую ценовую политику на рынке туристических услуг.

Министерство выявило, что соответствующая петиция размещена пользователем "Туристические агентства" и подписана "сообществом турагентств Беларуси" (зарегистрированного юридического лица с таким наименованием не установлено). Петиция адресована 18 компаниям, работающим на рынке туруслуг.

"МАРТ отмечает, что совершение действий, которые предлагаются в петиции, может привести к нарушению антимонопольного законодательства. Принятие каких-либо мер по вопросам, указанным в петиции, может негативно повлиять на конкуренцию на рынке туристических услуг", - подчеркивается в сообщении министерства.

В МАРТ обратили внимание, что при рассмотрении и принятии решения по пунктам петиции субъектам хозяйствования необходимо учитывать запреты, установленные статьями 20 и 21 закона от 12 декабря 2013 года №94 "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".-0-