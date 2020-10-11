Установлено более 240 фактов, когда родители брали детей на протестные акции - прокуратура Минска

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлено более 240 фактов, когда родители брали с собой на несанкционированные массовые мероприятия в столице несовершеннолетних детей. Об этом заявил прокурор города Минска Олег Лаврухин в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Олег Лаврухин напомнил, что на родителях лежит ответственность не только за воспитание, но и за жизнь, здоровье их детей. "Вызывает обеспокоенность, что родители в нарушение тех обязанностей, которые возложены на них, берут на незаконные массовые мероприятия своих несовершеннолетних детей. На сегодняшний день установлено уже 240 таких фактов. Здесь даже речь идет не о малолетних. Все эти факты отслеживаются. Информация постоянно поступает в прокуратуру. И во всех этих случаях прокуратура поручает начало ведения административного процесса", - рассказал он.

В основном речь идет о делах по ст. 23.34 - это нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Представитель прокуратуры напомнил, что в рамках административного процесса подростки старше 16 лет уже сами отвечают за свои действия. "Таких административных производств на сегодняшний день 163 - по городу Минску", - привел цифру Олег Лаврухин. В других случаях, когда ребенок еще не достиг возраста привлечения к административной ответственности, за него отвечают родители. "27 фактов таких установлено. И в отношении родителей начат административный процесс по ст. 9.4 КоАП. Предусмотрен штраф либо предупреждение", - добавил он.

Также он обратил внимание студентов, которые устраивают протестные акции на территории своих вузов, что эти действия относятся к нарушению законодательства. "Такие "посиделки" квалифицируются как пикетирование. Чтобы провести пикет, есть заявительный принцип, предусмотренный законом "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь". Многие ссылаются на ст. 41 Конституции, которая позволяет нам высказывать свое мнение, ходить на митинги, шествия. Но Международный пакт о гражданских и политических правах ООН тоже возлагает ответственность на тех, кто высказывает свое мнение. Причем акцент на мирных собраниях. Пакт этот допускает принятие ограничительных мер на уровне национального законодательства, если это угрожает государственной или общественной безопасности", - пояснил Олег Лаврухин. То есть устраивать пикет, не соблюдя все необходимые по закону процедуры, нельзя.

Есть и статья в Кодексе об образовании, в которой оговорено, что учащиеся обязаны соблюдать правила распорядка учреждения. А если нарушают их более двух раз в течение учебного года, возможно отчисление. Одно из оснований - свыше 30 дней пропуска учебных пар без уважительной причины. К слову, если студент подвергается административному аресту - это не является уважительной причиной пропуска занятий.-0-