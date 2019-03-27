Устранение большинства нарушений в сфере охраны труда не требует больших финансовых вложений - Орда

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устранение большинства нарушений в сфере охраны труда не требует значительных финансовых вложений. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, говоря о первых результатах профсоюзного мониторинга охраны труда при проведении посевной кампании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Мониторинг соблюдения норм и правил охраны труда при проведении посевной кампании проводится профсоюзами ежегодно. Задействованы не только технические инспекторы профсоюза работников агропромышленного комплекса, но и представители профсоюзов других отраслей.

Ежегодно профсоюзный мониторинг выявляет большое количество нарушений законодательства об охране труда при организации весенне-полевых работ. В частности, на 1 472 организации, где проводился такой мониторинг в 2018 году, приходится более 7,5 тыс. различных нарушений. Большинство из них - прямой результат бесхозяйственности и неорганизованности ответственных специалистов и работников на местах. По словам Михаила Орды, устранение подобных нарушений, как правило, не требует значительных финансовых затрат и зависит в первую очередь от качества организации работ на всех участках. Должна быть ответственность всех - и руководителя, и работников за то, что происходит на предприятии: и за технику безопасности, и дисциплину, и качество работы.

Достаточно часто отмечались случаи допуска работников к управлению тракторами, автомобилями без прохождения предрейсовых осмотров, а также применение случайных предметов при ремонте техники. Между тем эти, как некоторые считают, мелочи в результате могут привести к непоправимым последствиям. Также выявлено достаточно много нарушений при проведении обучения, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда. Как показывает практика, нередко именно из-за того, что работника вовремя не проинструктировали, не напомнили про базовые правила безопасности, и случаются травмы на производстве.

Учитывая практику предыдущих лет, сегодня все эти вопросы - под особым вниманием технических инспекторов профсоюзов. Под контролем также вопросы обеспечения работников необходимой спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.

В целом за 2018 год профсоюзами выявлено более 64 тыс. нарушений законодательства об охране труда в различных сферах. Приостановлена эксплуатация более 2,2 тыс. единиц неисправных механизмов и оборудования, которые могли стать причиной травмирования работников. Технические инспекторы ФПБ приняли участие в расследовании 375 несчастных случаев на производстве, что позволило не допустить ущемления прав потерпевших, семей погибших. В шести несчастных случаях со смертельным исходом и в одном, приведшем к тяжелой производственной травме, профсоюзные техинспекторы труда не согласились с заключениями госинспекторов труда, оформили особые мнения, которые были приложены к документам специальных расследований, дела были направлены в суд. Контролировалась выплата потерпевшим на производстве работникам и членам их семей компенсаций, предусмотренных коллективными договорами.

В 2018 году в организациях республики в результате несчастных случаев на производстве погибли 144 работника, что на 29 человек больше, чем в 2017 году, и 700 человек получили тяжелые производственные травмы (в 2017 году - 593).-0-