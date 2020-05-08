Утюпин: в памяти народа навсегда останутся имена героев

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В памяти народа навсегда останутся имена героев, подчеркнул министр промышленности Павел Утюпин сегодня во время торжественного возложения цветов, сообщает БЕЛТА.

"75 лет отделяют нас от весны 1945 года, но память о Великой Отечественной войне не меркнет. Она живет в каждом городе и деревне, в каждом трудовом коллективе, передается из поколения в поколение, связывает всех воедино живой нитью любви к Отечеству, напоминает всем нам о том, что белорусский народ ценой немыслимых потерь завоевал свободу и независимость Родины", - отметил Павел Утюпин.

По его словам, 9 Мая - поистине святой праздник, ведь в кровопролитной войне Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя.

"День Победы наполняет сердца признательностью и гордостью, мужеством и героизмом, отвагой и добротой. Великая Победа подарила всему миру жизнь и свободу. Пусть наши сегодняшние дела и свершения будут достойны бессмертного подвига народа, а впереди у нас будут великие победы только в мирной жизни на мирной технике", - сказал глава Минпрома.

Руководство Министерства промышленности присоединилось к акции "Беларусь помнит. Помним каждого", возложив сегодня цветы к братской могиле в Лошицком парке в Минске. В мероприятии приняли участие министр промышленности Павел Утюпин, первый замминистра Сергей Гунько, а также заместители министра Александр Огородников, Андрей Буйневич и Дмитрий Харитончик.

В братской могиле в Лошицком парке захоронены воины Красной армии, партизаны и минчане, погибшие при освобождении столицы в 1944 году.-0-