Уткин: поведение некоторых зарубежных политиков не соответствует идеям Олимпийского движения

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поведение некоторых зарубежных политиков не отвечает и не соответствует идеям Олимпийского движения. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Гомельской областной ОО "Федерация хоккея" Виталий Уткин в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня мы видим отношение отдельных европейских политиков и насколько оно приобретает сильное влияние. С учетом тех фраз, которые записаны в Олимпийской хартии, такое отношение можно отнести к дискриминации белорусов. Мы же, как и наш Президент, защищаем права белорусского народа, в том числе и спортсменов. Поведение наших зарубежных коллег, политиков не очень импонирует в целом идее Пьера де Кубертена о единстве в Олимпийском движении. Сейчас политика - это, как черная метка на спорте, способ давления на нации и народы. Конечно, такое поведение не красит и Международный олимпийский комитет", - считает депутат.

Что касается в целом санкций против Беларуси, Виталий Уткин высказал мнение, что на это нужно серьезно обратить внимание всему белорусскому народу. "Мы должны понимать, что это скрытый геноцид. А мы за 26 лет показали, что сильны в спорте, культуре, экономике и сегодня с нами не так просто соревноваться", - сказал глава федерации хоккея Гомельской области.-0-