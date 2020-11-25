Уточнены требования к внутреннему контролю операторов почтовой связи, проводящих финансовые операции

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уточнили требования к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи, проводящих финансовые операции. Это предусмотрено постановлением Министерства связи и информатизации от 15 октября 2020 года №15, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

"Среди нововведений - конкретизация случаев, при которых оператор почтовой связи проводит оценку рисков легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Такая оценка должна проводиться не реже одного раза в год", - рассказали в Минсвязи.

Кроме того, уточнен порядок применения мер внутреннего контроля. Предусмотрен их анализ, оценка рисков, связанных с деятельностью по легализации доходов, а также документальное фиксирование оснований, процедур и результатов такой оценки и поддержание их в актуальном состоянии.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-