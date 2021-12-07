Утомленные школой, или Как повысить работоспособность учеников без ущерба для здоровья

Драмкружок, кружок по фото, хоркружок... Если бы у современных детей подобные увлечения были единственным дополнением к школьной программе, возможно, утомленные, уставшие, сонные лица учеников были бы редкостью. Но, как замечают работники Минского городского центра гигиены и эпидемиологии при посещении занятий, к концу учебного дня бодрячками остаются далеко не все. В большинстве своем - это дети, чье хобби в свободное время связано с движением - танцами, спортом. Что подтверждает реальную пользу физической активности для работы мозга и концентрации внимания.

Когда пытаешься понять, что не так, педагоги все как один говорят, что основная проблема - злоупотребление гаджетами. Дети слишком много времени проводят со своими телефонами, компьютерами. Порой классные руководители отмечают, что даже в три часа ночи ребенок был активен в соцсетях. Понятно, что после этого он приходит в школу уже уставший, не способный воспринимать информацию, отмечает заведующий отделением гигиены детей и подростков Татьяна Островская. В разговоре с корреспондентом БЕЛТА она объясняет, какой должна быть нагрузка и условия обучения, а также как нерациональная организация учебного процесса может привести к утомлению, а если запустить ситуацию, то и к переутомлению.

От усталости до болезни

Так устроен человеческий организм, что сохранять активное внимание, особенно в раннем возрасте, ему непросто: малышей до 7 лет хватает лишь минут на 15, ребята 12-15 лет способны беспрерывно внимать учителю полчаса. Дополнительное напряжение испытывают мышцы, опорно-двигательный аппарат - оттого, что долго нужно сидеть в одной рабочей позе. При этом нарушаются некоторые функции ЦНС и других систем. В кровь поступает меньше кислорода, снижается работоспособность.

Утомление - это нормальный и обратимый процесс: когда человек что-то делает, он, в конце концов, утомляется. Первые признаки утомления - это снижение продуктивности труда, когда дети больше ошибаются, не могут сконцентрироваться. Наблюдается двигательное беспокойство, отвлечение, рассеянное внимание. Также нарушается координация движения.

Грамотный педагог должен заметить эти признаки. При их первом появлении рекомендуется смена деятельности, паузы. Например, можно провести физкультминутку, гимнастику для глаз (особенно при обучении письму, чтению, математике).

Не стоит путать утомление с субъективным самоощущением: когда ребенок увлечен действием, его организм утомится раньше, чем придет чувство усталости. И наоборот, при скучной, однообразной работе усталость наступает раньше, чем происходит снижение уровня функций организма.

Переутомление - это уже нежелательный патологический процесс. Он возникает, когда сигналы об утомлении пропускаются, не делается перерыв для восстановления сил.

Сперва происходят изменения в поведении школьника, снижается успеваемость, теряется аппетит. Проявляются и нервно-психические расстройства - плаксивость, раздражительность, иногда даже нервные тики. Если эти признаки пропускаются, то наступают более длительные - резкое снижение умственной и физической работоспособности. Например, ребенок несколько раз читает одну и ту же задачу, но не понимает ее смысл. Нарушается сон, случаются истерики. И происходят стойкие изменения вегетативных функций - вегето-сосудистые дистонии, аритмии. В конце концов, это выливается в острые простудные заболевания и другие "поломки", которые сигнализируют, что организм требует отдыха.

Причем, признаки переутомления не исчезают после кратковременного отдыха и даже полноценного ночного сна. Для полного восстановления работоспособности нужен более длительный отдых, а в некоторых случаях - комплексное лечение с применением медикаментозных средств, физиотерапевтических процедур и лечебной гимнастики.

Попасть в биоритмы

К сожалению, проблема переполненности классов мешает в полной мере обеспечить тот самый индивидуальный подход к каждому ученику. Даже опытный педагог с такой загрузкой не всегда может обратить внимание на первые признаки утомления. Но для того и существуют санитарные нормы и правила, чтобы предотвратить такие процессы в школе.

Учебная нагрузка должна соответствовать возрасту и индивидуальным особенностям ученика. Научная организация учебного процесса предполагает понимание цикличности процессов в организме человека во времени.

Вначале человек только "включается" в работу, затем следует период активной работоспособности, за ним следует спад, в конце которого бывает всплеск активности (как последний рывок перед финишем). Эта биологическая кривая лежит в основе нормирования школьной нагрузки. И день, и неделя, и четверть так планируются. Например, сначала идут темы на повторение, самый сложный учебный материал приходится на середину четверти, к концу ее учебный процесс менее интенсивный, темы более легкие.

Контрольные должны даваться максимально в середине четверти, к ее окончанию их не может быть много. Чтобы этого избежать, в начале учебной четверти составляется график контрольных работ, который подписывается завучем. Вообще допускается только одна контрольная в день. Кроме того, контрольные работы не должны проводиться в пятницу и на последних часах учебных занятий.

Не нужно путать контрольные работы с самостоятельными, проверочными, лабораторными, какими-то математическими диктантами и т.д. Ученик, конечно, воспринимает любую проверку знаний как стресс. Но разница между ними все-таки есть. Контрольная работа - это самый значимый элемент оценки знаний: ее результат непосредственно влияет на выставление четвертной оценки.

В течение недели нагрузка распределяется по тому же принципу: понедельник вопреки поговорке - день простой, на вторник и среду приходится максимальная нагрузка, в четверг она снижается, в пятницу в 5-11-х классах допускается некоторое увеличение нагрузки по отношению к четвергу, но не более, чем в середине недели. Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством учебных занятий.

Чтобы было понятно, как считается нагрузка, надо еще сказать про ранговую шкалу трудности школьных предметов: она своя для разных возрастов учащихся (для первоклашек, для младшей школы и для 5-11-х классов). Математика, например, по сложности имеет самый высокий балл (10), музыка (у младших классов) и изобразительное искусство (у средних и старших) - самый низкий. Так за каждый день баллы по каждому предмету суммируются и получается нагрузка на день.

"При оценке расписания в первую очередь мы смотрим кривую нагрузки, если возникают вопросы, проверяем, как в школе считали эти баллы", - рассказывает Татьяна Островская. Она уточняет, что такая проверка обычно выборочная, но специалисты стараются дойти до каждой школы.

В учреждениях общего среднего образования запрещается обучение во вторую смену в 1-х, 2-х, 5-х, 9-11-х классах, в 8-х классах с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне.

В 6-7-х классах, в которых организовано изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне, обучение во вторую смену возможно, но только при условии обеспечения оптимального режима обучения и получения ежегодного согласования от комитета по образованию Мингорисполкома и Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

"К сожалению, в сегодняшних реалиях (особенно с учетом загрузки школ), достаточно сложно составить расписание с учетом всех необходимых требований, поэтому согласовываем мы такие заявки далеко не всем", - добавляет Татьяна Островская.

Перемены

Лучшее время для старта первой смены - 9.00, второй - не позднее 14.00, закончится она должна не позднее 19.30. В течение урока и дня должно быть чередование задач, чтобы присутствовала смена деятельности. Именно поэтому гигиенисты выступают против сдвоенных уроков, за исключением отдельных случаев: физкультура (лыжная подготовка), трудовое обучение (кроме начальных классов), лабораторная или практическая работа и некоторые другие.

Кстати, про физвоспитание. Эти уроки должны быть грамотно включены в расписание, ведь физическая нагрузка дает отдых и даже подзарядку мозгу. В неделю у детей два урока физкультуры плюс час здоровья и спорта. В расписании их нельзя ставить каждый день подряд. Также урок физкультуры не должен быть первым или последним более одного раза в неделю.

"У нас в школах перерывы по 10, 15, 20 минут: 10-минутные - между занятиями; 15-минутные - для питания учащихся (их может быть несколько, зависит от вместимости столовой) и еще один, самый длительный перерыв, между основными и дополнительными занятиями - для организации динамических перемен.

Дети обязательно должны двигаться, чтобы отдохнуть от вынужденной позы на уроке. Причем время отдыха делится на две фазы: в первой (минимум 5 минут) происходит восстановление функционального уровня, во второй - закрепляется результат восстановления. А чтобы перерыв не превратился в хаос, активность должна быть правильно организована учителем", - поясняет специалист.

Например, учитель может вывести класс на коридор и провести с ним какую-то подвижную игру в безопасных условиях. К сожалению, многие учителя, окончив один урок, спешат на следующий. Но есть школы, где время перерывов используется по назначению. Где-то проводятся подвижные игры, где-то флешмобы, где-то в рекреациях установлены экраны, по которым показывают ролик для танцевальной или физкультразминки. Детям такие формы проведения нравятся.

Цвет настроения и свет в окошке

Не только сам учебный процесс, но и комфортные условия играют важную роль. Начиная от качества уборки и проветривания и заканчивая цветом стен.

По установленным нормам потолок должен быть белым, а оконные рамы, стены - светлых приглушенных оттенков и матовые.

Стремление в некоторых классах сделать тематическое художественное оформление (например, обои с колбами, пробирками и портретами ученых в кабинете химии или яркие обои с детским рисунком в начальной школе) гигиенисты не поддерживают. "Это неправильно, потому что такое оформление отвлекает внимание детей", - поясняет Татьяна Островская. И даже если родители настаивают на этом, аргументируя тем, что ремонт проводится за их деньги, им нужно объяснить, что должны соблюдаться санитарные нормы, которые разрабатывались с соблюдением научного подхода.

В них прописано и то, например, что освещение в пасмурные дни должно быть постоянно включено, а лампы должны обеспечивать равномерное и достаточное освещение (рекомендуются люминесцентные лампы с электронной пускорегулирующей аппаратурой; может быть дополнительное освещение классной доски). Перегоревшие светильники должны сразу заменяться, иначе освещение будет неравномерным.

При этом естественное освещение очень важно - окна должны быть в каждом учебном кабинете, свет должен падать слева от человека. Это следует учитывать при расстановке парт. Можно разместить их на короткое время, к примеру, по кругу - для проведения мастер-классов, групповых работ, лабораторных.

Окна не могут быть глухими, так как обязательно должны обеспечиваться приток воздуха (микропроветривание, одностороннее и сквозное) и его фильтрация. Запорные устройства могут быть, если под контролем взрослого окна все же будут открываться. Проветривать аудиторию нужно до занятий, на каждом перерыве, а также между первой и второй сменами. При сквозном проветривании помещение должно быть пустым, а температура наружного воздуха - не ниже плюс 14 градусов. В присутствии школьников класс можно проветривать при закрытых дверях и температуре "за бортом" не ниже плюс 17. Это значит, что в каждом помещении должны быть термометры.

Для других помещений (столовая, спортивный зал, душевые и санузлы и т.д.) установлены свои температурные и световые нормы.

Сейчас в учебные аудитории возвращаются наклонные парты. При обновлении мебели рекомендуется покупать такие, чтобы угол наклона был 7-15 градусов. Как альтернативу для снятия статической нагрузки с ребенка можно использовать конторку. Это высокая парта или дополнительная надстройка на парту. Она помогает детям, которые начинают испытывать усталость от вынужденной сидячей позы. Достаточно постоять 8-10 минут за этой конторкой (их обычно размещают в конце класса или справа от основных рядов).

"Сейчас также изучается вопрос использования компьютеров и других гаджетов в учебном процессе, чтобы и этот процесс был нормирован. Потому что ребенок после уроков все равно проводит немало времени с мобильным телефоном, в социальных сетях. Если вне школы этот вопрос должен быть на контроле родителей, то во время учебы тоже нужны какие-то ограничители, - добавляет Татьяна Островская. - Но мы, гигиенисты, все равно в большей степени за бумажные учебники: при их чтении ребенок меньше утомляется, чем при использовании электронного носителя".

Вундеркинд - не норма, у каждого свой уровень

Возникает вопрос: а регламентируется ли как-то нагрузка вне школы? Ведь есть еще домашняя работа, факультативы, внешкольные занятия, занятия с репетиторами и т.д.

Оказывается, для объемов домашнего задания тоже есть ограничители - "с учетом возможности его выполнения". Предполагается, что большинство детей во втором классе справляется с заданием за 1,2 часа, в 3-4-м классах - за 1,5 часа, 5-6-м - за 2 часа, 7-8-м - за 2,5 часа, в остальных - за три часа. В первом классе "домашку" не задают. Жалобы родителей, что их дети возятся по 4-5 часов, объясняются тем, что ребенок отвлекается на посторонние занятия. Да и кто из нас порой не стремится отлынивать от работы, которую нужно сделать, но так не хочется.

Поэтому как еще один важный нюанс - совет: к выполнению домашнего задания надо приступать после того, как ребенок отдохнул. Он должен покушать, погулять на свежем воздухе. Сразу после школы заниматься не стоит.

Что касается факультативов, то, их количество определяется разностью между количеством часов максимально допустимой недельной нагрузки (предельной "безвредной" нагрузкой для каждого возраста) и количеством часов обязательного школьного компонента. Понятно, что чем больше предметов изучается на повышенном уровне, тем эта разница будет меньше или вообще равна нулю. Сверх этого (без вреда для здоровья) допускается еще порядка двух учебных часов кружковой работы.

"Только родители это не хотят учитывать почему-то. Не нужно стремиться сделать из всех вундеркиндов. Если слишком велика нагрузка, особенно если много одинаковых задач (когда кружки не предполагают двигательную активность, а включают такую же интеллектуальную работу, как и в школе), можно навредить здоровью ребенка, как бы он ни отдыхал", - предупреждает Татьяна Островская.

Конечно, все индивидуально, и есть дети, которые справляются с повышенными умственными нагрузками, их способности и резервы выше средних. Но это скорее исключение, чем норма.

То же касается и занятий с репетиторами. Не надо ставить будущему абитуриенту запредельные планки. "Если репетитор нужен, чтобы освоить то, что не вошло в школьную программу, систематизировать знания, - это еще нормально и не должно стать чрезмерной нагрузкой для старшеклассника. Но если ребенок не тянет сам школьную программу, слабо учится, а репетитора ему берут, чтобы в короткие сроки восполнить пробелы, поднять целый пласт знаний, то весь этот багаж - тяжелая ноша для организма. И, скорее всего, проблем со здоровьем не избежать. А вот будет ли желаемый результат? Ведь даже если ребенок напишет тест на хороший балл, то, поступив на специальность, к которой, вполне возможно, не стремился (часто это тоже выбор родителей), вряд ли сможет самостоятельно, без помощи репетиторов тянуть учебу в университете и потом успешно конкурировать на рынке труда", - заключает Татьяна Островская.

Так что, родители, не требуйте от детей невозможного, пусть они делают собственный выбор. Как минимум, сбережете их и свое здоровье.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-