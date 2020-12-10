Утвержден график работы больниц и поликлиник в новогодние и рождественские праздники

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден график работы сотрудников больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных и других учреждений в декабре 2020 года и в январе 2021-го, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав.

Так, 25 декабря , 1 и 7 января учреждения будут работать по графику праздничного дня. 26 декабря , 2 , 8 и 9 января - по графику работы в субботний день. Режим выходного дня будет действовать 27 декабря , 3 и 10 января . 16 января в учреждениях полноценный рабочий день.

График утвержден приказом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича №1316 от 9 декабря 2020 года.-0-