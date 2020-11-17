Утвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России состоялось сегодня в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Были рассмотрены вопросы, связанные с формированием нового состава Молодежной палаты, - отметили в пресс-службе. - В 2020 году истек срок полномочий первого состава Молодежной палаты, деятельность которого велась с 2018 года. В связи с этим палатами Национального собрания Республики Беларусь и палатами Федерального Собрания Российской Федерации делегирован новый состав Молодежной палаты при Парламентском собрании".

Председателем Молодежной палаты избран Дмитрий Матюшенков, первым заместителем - Александр Бурда, заместителями председателя избраны Максим Крупейченко и Марат Озиев. Кроме того, был сформирован состав шести комиссий Молодежной палаты: по предпринимательству и экономической политике; по социальной политике, гуманитарным вопросам, спорту и туризму; по науке, образованию и культуре; по вопросам экологии и природопользования; по информационной политике и информационным технологиям; по межрегиональному сотрудничеству. Участникам заседания был представлен отчет о деятельности Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России в 2018-2020 годах.

В заседании приняли также участие депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, члены Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту.-0-