Утвержден перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых разместят в 2022 году

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2022 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 января 2022 года №10, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
В частности, в перечень включены такие проекты, как генеральные планы Барановичей, Жабинки, Витебска, Новополоцка, Гомеля, Могилева, специального туристско-рекреационного парка "Браславский", курорта республиканского значения "Новоельня", специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал", зон отдыха республиканского значения "Вилейка" и "Чигиринка". Также в перечне схемы комплексной территориальной организации Березовского и Малоритского, Докшицкого, Волковысского и Щучинского районов, детальный план исторического центра Мозыря с проектом регенерации исторической застройки, детальный план свободной экономической зоны "Минск".
Всего в перечень включено 26 градостроительных проектов.
В соответствии с указом от 14 января 2014 года №26 "О мерах по совершенствованию строительной деятельности" перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в очередном финансовом году, ежегодно утверждается Советом Министров на основании предложений облисполкомов.
Согласно документу, финансирование разработки градостроительных проектов осуществляется в пределах средств, предусматриваемых на эти цели Министерству архитектуры и строительства в республиканском бюджете на 2022 год.-0-