Утвержден порядок информационного взаимодействия в национальном сегменте Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил положение о порядке информационного взаимодействия в национальном сегменте Беларуси интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 20 декабря №880, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Согласно документу, в Беларуси информационное взаимодействие в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС обеспечивается через национальный сегмент. Он является инфраструктурой такого взаимодействия и позволяет помимо прочего подключать информационные ресурсы субъектов информационных отношений к интеграционной платформе информационной системы ЕАЭС, отправлять через единую точку передачи информации электронные сообщения и электронные документы, реализовывать функции доверенной третьей стороны, управлять информационными процессами и осуществлять их мониторинг, выполнять требования по защите передаваемой (получаемой) информации в рамках национального сегмента.

Постановление принято в соответствии с указом Президента Беларуси от 18 сентября №350 "Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет". Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-