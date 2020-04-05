Утвержден порядок взаимодействия органов госуправления по обеспечению соблюдения самоизоляции

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждена инструкция о порядке взаимодействия органов государственного управления и иных организаций по обеспечению соблюдения мер самоизоляции лицами, прибывшими в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Это предусмотрено постановлением Минздрава, МВД и Госпогранкомитета от 2 апреля №27/73/4, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно инструкции, МВД ежедневно формирует списки лиц, въехавших за предыдущие сутки на территорию страны через международные пункты пропуска через госграницу Беларуси, а затем до 11.00 направляет сведения о месте их жительства или пребывания посредством системы межведомственного электронного документооборота госорганов в Минздрав.

Министерству здравоохранения необходимо ежедневно до 12.00 предоставлять вышеуказанные сведения в главные управления по здравоохранению областных исполнительных комитетов и комитет по здравоохранению Мингорисполкома, городские, районные, зональные и районные в городах центры гигиены и эпидемиологии.

Территориальные центры гигиены и эпидемиологии будут оценивать соблюдение требования о нахождении в самоизоляции в домашних условиях. Для этого предусмотрено посещение граждан по месту их жительства или пребывания без входа в жилое помещение и непосредственного контакта путем их устного опроса или иным способом. Обобщенная информация о результатах посещения направляется в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы.

В случае отсутствия человека по месту жительства или пребывания территориальным центрам гигиены и эпидемиологии, иным госорганизациям здравоохранения, территориальным органам внутренних дел необходимо принять меры по установлению его местонахождения и причин несоблюдения самоизоляции. Также в течение одного рабочего дня рассматривается вопрос о возможности применения специальных мер по оказанию медицинской помощи.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.-0-