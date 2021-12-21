Утверждена инструкция об использовании семейного капитала на товары для инвалидов

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 14 декабря 2021 года №87 "Об изменении постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 марта 2015 года №22" утверждена Инструкция об использовании средств семейного капитала на приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество. Подробнее о содержании инструкции БЕЛТА рассказали в Минтруда и соцзащиты.

Инструкцией определены перечень документов на приобретение товаров, которые предоставляют граждане в филиал ОАО "АСБ Беларусбанк"; форма заявления об использовании средств семейного капитала на их приобретение; порядок перечисления денежных средств на приобретение товаров; случаи, при которых неиспользованные средства, перечисленные ОАО "АСБ Беларусбанк", подлежат возврату; сроки возврата неиспользованных средств.

"Постановление №87 принято в развитие указа Президента №389 "Об использовании семейного капитала", который вступает в силу с 1 января 2022 года", - уточнили в Минтруда и соцзащиты.

Указом №389 введено принципиально новое направление использования средств семейного капитала - приобретение членами семьи либо для тех из них, которые являются инвалидами, детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата, товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции в общество. Перечень таких товаров установлен в приложении к данному указу.

Постановление №87 вступает в силу одновременно с указом - с 1 января 2022 года.-0-