Утверждена инструкция, определяющая полномочия ДФР КГК в вопросах корректировки налоговой базы

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструкция о порядке составления и направления заключений об установлении оснований, влекущих корректировку налоговой базы, суммы налога, а также оформления и направления информации, утверждена постановлением Комитета государственного контроля №3 от 9 июля 2019 года. Оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в КГК, постановление было подготовлено в связи с отменой указа Президента Беларуси от 23 октября 2012 года №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств".

Документ определяет порядок составления и направления Департаментом финансовых расследований КГК субъектам предпринимательской деятельности заключений об установлении оснований (указанных в п.4 ст.33 Налогового кодекса), которые влекут корректировку налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) налога. Также инструкция определяет порядок оформления и направления Департаментом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям информации о выявленных фактах совершения ими хозяйственных операций с субъектом предпринимательской деятельности, в отношении которого составлено заключение.

"Принятие постановления направлено на реализацию полномочий Департамента, закрепленных подпунктами 10.7 и 10.8 пункта 10 Положения о Департаменте финансовых расследований КГК, и позволит установить четкий и понятный субъектам хозяйствования порядок их применения", - заключили в контрольном ведомстве.-0-