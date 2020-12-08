Утверждены даты международных стартов по пожарно-спасательному спорту в 2021 году

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация приняла участие в онлайн-конференции Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В мероприятии приняли участие представители 24 стран - членов федерации. Белорусскую делегацию возглавил председатель Белорусской федерация пожарно-спасательного спорта, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

"На конференции заслушаны доклады о результатах работы Международной спортивной федерации пожарных и спасателей в 2020 году, согласованы и утверждены даты основных спортивных мероприятий в 2021 году и перспективный план мероприятий до 2024 года. Принята новая редакция Устава Международной спортивной федерации пожарных и спасателей и обсуждены положения о проведении чемпионатов мира, согласованы главные судейские коллегии на мировые форумы. Также члены Международной спортивной федерации пожарных и спасателей были приняты Сербия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты", - рассказали в пресс-службе.

Фото МЧС

В 2021 году 23-27 марта пройдет Международный турнир по пожарно-спасательному спорту имени Петра Соколовского в городах Торунь и Грудзендз (Польша). 25-28 мая - XXXIII Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту памяти пожарных-героев Чернобыля во Львове (Украина). На 9-15 августа запланированы X чемпионат мира среди юношей и юниоров и VI чемпионат мира среди девушек и юниорок в городе Чаковец (Хорватия). 31 августа - 6 сентября состоятся XVI чемпионат мира среди мужчин и VII чемпионат мира среди женщин в Караганде (Казахстан). 27 сентября - 1 октября пройдет международный турнир по пожарно-спасательному спорту "Одесос" в Варне (Болгария), а 12-16 ноября - XXI Международная конференция Международной спортивной федерации пожарных и спасателей в Ташкенте (Узбекистан). В составы главных судейских коллегий вошли и представители Беларуси. -0-