25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждены Правила профессиональной этики судебного эксперта. Это предусмотрено постановлением Государственного комитета судебных экспертиз №12 от 9 ноября 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Основой для Правил являются законодательство, критерии нравственности, традиции судебно-экспертной деятельности, общепринятые нормы этики и морали. Они содержат общие нормы профессиональной этики с учетом специфики судебно-экспертной деятельности.

Правила, в частности, регулируют отношения судебного эксперта с гражданами, коллегами, представителями госорганов и иных организаций. Документом установлены принципы, которыми должен руководствоваться судебный эксперт в своей профессиональной деятельности, - независимости, объективности и беспристрастности, порядочности, профессиональной компетентности, безупречного поведения, конфиденциальности.

Если вопросы профессиональной этики не урегулированы законодательством в сфере судебно-экспертной деятельности или данными Правилами, судебный эксперт должен соблюдать сложившиеся профессиональные традиции, соответствующие общим принципам нравственности в обществе.

Постановление ГКСЭ от 17 апреля 2014 года №3 "Об утверждении Правил профессиональной этики лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность" признается утратившим силу.

Правовой акт №12 вступает в силу с 1 января 2021 года.-0-