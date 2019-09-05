Утверждены правила техэксплуатации систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров Беларуси №594 от 4 сентября 2019 года утверждены Правила технической эксплуатации систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) населенных пунктов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Документом определяется порядок эксплуатации систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), осуществляемой юридическими лицами всех форм собственности, оказывающими услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) (организации ВКХ).

Эксплуатация систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) населенных пунктов включает в себя организационно-технические мероприятия по осмотру, техническому обследованию, технологическому и техническому контролю, обслуживанию и ремонту, осуществляемому согласно графику планово-предупредительного ремонта и устранения аварий, неисправностей, утвержденному главным инженером организации ВКХ.

Основными задачами подразделений организаций ВКХ при эксплуатации централизованных систем питьевого водоснабжения являются обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы централизованных систем питьевого водоснабжения в установленном режиме; учет объемов подаваемой в распределительные сети питьевого водоснабжения воды на всех этапах технологического процесса; оценка и расчет технологических расходов воды в централизованных системах питьевого водоснабжения; осуществление производственного контроля показателей безопасности питьевой воды; проведение регулярных осмотров оборудования, сооружений и устройств; выполнение всех видов работ по обслуживанию и ремонту сооружений и устройств и др.

Оценка и расчет технологических расходов воды в централизованных системах питьевого водоснабжения определяется Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

Производственный контроль показателей безопасности питьевой воды осуществляется в соответствии с рабочей программой производственного контроля аккредитованными в Национальной системе аккредитации испытательными лабораториями (центрами) организации ВКХ.

Также положением определены основные обязанности персонала в процессе эксплуатации водозаборных сооружений, порядок обеспечения организации ВКХ при эксплуатации сооружений водоподготовки, насосных станций, порядок организации ВКХ при эксплуатации водопроводной сети и др.

Документом определены и общие вопросы эксплуатации нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, которая осуществляется собственниками таких систем или организациями ВКХ на основании договора на оказание услуг по эксплуатации нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-