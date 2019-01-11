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Уведомление о начале строительства можно будет подать на сайте Госстройнадзора

Общество 11.01.2019 | 16:58

11 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Сайт Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации введен в опытную эксплуатацию по адресу dkns.by, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель директора Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Юрий Булахов.

"Заказчики строительства смогут подать уведомления о начале строительно-монтажных работ через данный портал в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. Соответствующие работы завершаются. Наши инспекции будут принимать электронные уведомления и регистрировать строительные объекты", - отметил Юрий Булахов.

Согласно законодательству уведомление может быть направлено заказчиком, застройщиком, генеральным подрядчиком при строительстве объектов под ключ, инженером или инженерной организацией при заключении договора на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью. Уведомление можно направить заказным почтовым отправлением, а также в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью руководителя юридического лица, ИП, иного уполномоченного лица.

Сайт Госстройнадзора начнет функционировать в полном формате уже в первом квартале. Здесь размещена справочная информация участникам строительной деятельности, нормативные правовые акты в области государственного строительного надзора, форма для электронных обращений граждан и т.д. Ранее в интернете были представлены лишь некоторые региональные инспекции Госстройнадзора.

Главная задача органов Госстройнадзора заключается в контроле соблюдения требований законодательства участниками инвестиционной деятельности в строительстве, нормативно-технической и утвержденной проектно-сметной документации для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности объектов строительства.-0-

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