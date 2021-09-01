УВКБ ООН благодарит белорусскую сторону за возможность передать гуманитарную помощь беженцам

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство ООН по делам беженцев благодарит белорусскую сторону за возможность передать гуманитарную помощь. Об этом говорится в комментарии представителя УВКБ ООН в Беларуси Мамо Мулусеу, сообщает БЕЛТА.

"УВКБ ООН совместно с Белорусским обществом Красного Креста и при поддержке Государственного пограничного комитета Беларуси посетили второй раз за последнюю неделю участок на белорусско-польской границе в Гродненской области, где более трех недель находится группа из 32 выходцев из Афганистана, среди которых мужчины, женщины и дети. УВКБ ООН благодарно за данную возможность доставить гуманитарную помощь людям для обеспечения их самых базовых потребностей", - сказано в заявлении.

Агентство ООН по делам беженцев пристально следит за ситуацией и находится в контакте с соответствующими государственными органами Беларуси. "Сложности, вызванные данной ситуацией, очевидны, однако незамедлительное решение также необходимо. УВКБ ООН призывает все вовлеченные стороны, в том числе и самих членов этой группы, находящейся на границе, взаимодействовать для того, чтобы помочь разрешить ситуацию в соответствии с нормами международного права беженцев и гуманитарными принципами. УВКБ ООН готово оказать дополнительную поддержку властям с обеих сторон границы, однако призывает их к продолжению диалога, направленного на поиск реальных решений для тех мужчин, женщин и детей, которые сейчас находятся на границе, в соответствии с их ситуацией", - отметил Мамо Мулусеу.-0-