УВКБ ООН призывает Польшу обеспечить доступ на границу для помощи беженцам

23 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призывает Польшу обеспечить доступ на границу с Беларусью для помощи скопившимся там беженцам, заявила РИА Новости официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Катерина Китиди.

"Мы поддерживаем прямые контакты с Министерством внутренних дел, администрацией и погранслужбой. Сейчас, когда территория вдоль границы с Беларусью оцеплена, доступ к ней существенно ограничен. Поэтому туда не попадают не только гуманитарные организации, но и юристы, СМИ, медики, волонтеры. УВКБ ООН продолжает призывать польские власти обеспечить неограниченный доступ к мигрантам, просителям убежища и беженцам в зоне чрезвычайной ситуации, как указано в соглашении 1991 года, подписанном УВКБ ООН и МИД Польши и основанном на нашем мандате", - сказала Катерина Китиди.

По ее словам, УВКБ ООН с самого начала выступало за предоставление доступа к мигрантам и беженцам на польско-белорусской границе для всех гуманитарных организаций.

"Хотя мы не можем войти в зону чрезвычайного положения, мы проводим мониторинговые визиты прямо за пределами этой зоны. Аналогичным образом мы регулярно посещаем центры содержания под стражей и вместе с нашими партнерами предлагаем юридические консультации и поддержку лицам, ищущим международную защиту в Польше и Беларуси. Мы увеличили финансовую помощь НПО, которые оказывают юридическую помощь людям, проходящим процедуру получения убежища. Если мы получаем сигналы бедствия от людей на границе, мы координируем свои действия с нашими партнерами, чтобы спасти жизни. Мы долгое время отстаивали и продолжаем отстаивать права лиц, ищущих убежища, а также беженцев в Польше и Беларуси", - подчеркнула Катерина Китиди.

На границе Беларуси и Польши скопилось несколько тысяч беженцев в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Беларусь отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

Власти Беларуси оказывают беженцам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть беженцев решили вернуться на родину.-0-