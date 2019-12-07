УВКБ ООН профинансирует проект помощи лицам без гражданства в получении законного статуса в Беларуси

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев совместно с Министерством внутренних дел Беларуси в 2020 году реализует проект помощи лицам без гражданства в получении законного статуса. Такими планами в интервью корреспонденту БЕЛТА поделился представитель УВКБ ООН в Беларуси Жан-Ив Бушарди.

"В 2020 году совместно с МВД у нас запланирована реализация проекта, который нацелен на наиболее уязвимую категорию лиц без гражданства - тех, кто имеет все необходимые документы для обращения за получением гражданства либо разрешения на постоянное проживание, но у них банально не хватает денег на государственную пошлину. Схема действий будет такой: как только эти люди идентифицированы (мы знаем, кто они и где проживают), каждому из них будет оказана адресная финансовая помощь. Средства на эти цели выделит УВКБ ООН. Надеемся, что рано или поздно все они получат белорусское гражданство, если будут в этом заинтересованы", - рассказал Жан-Ив Бушарди.

На 1 июля в Беларуси, по данным МВД, проживали 6,3 тыс. людей без гражданства. И данное количество остается практически стабильным, лишь немного уменьшаясь. Большинство таких людей - выходцы из Латвии, Российской Федерации и Казахстана. Порядка 98% лиц без гражданства имеют разрешение на постоянное проживание. То есть целевая группа проекта небольшая, что дает возможность лучше изучить проблемы людей без гражданства и помочь им улучшить их жизненную ситуацию.

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