УВКБ ООН в Беларуси реализует программу помощи беженцам в условиях пандемии

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа помощи беженцам и лицам, ищущим убежище в условиях пандемии, запущена в Беларуси. Акцент сделан на поддержке людей, которые потеряли работу, а также занятых в системе здравоохранения. Об этом сообщил сегодня представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Жан-Ив Бушарди на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню беженцев (20 июня), передает корреспондент БЕЛТА.

В условиях пандемии коронавируса приоритет гуманитарной организации - исполнять как и прежде свои обязанности, направленные на оказание прямой и целевой помощи беженцам, лицам, ищущим убежище, лицам без гражданства и всем, кто попадает под компетенцию УВКБ ООН.

На конец мая в Беларуси проживали около 9,5 тыс. беженцев, лиц, ищущих убежище, и не имеющих гражданства. В 2019 году 954 человека, по информации Жана-Ива Бушарди, обратились за предоставлением защиты в Беларуси, в то время как за первые 5 месяцев этого года - 234 человека.

"Все прошедшие месяцы мы продолжаем мониторить ситуацию с доступом к территории Беларуси и государственной процедуре предоставления защиты, чтобы все, кто нуждается, имели возможность на практике обратиться за помощью. Мы тесно сотрудничаем и благодарны за это МВД и Госпогранкомитету, - отметил Жан-Ив Бушарди. - В дополнение мы начали программу оказания помощи тем беженцам, которые пострадали от пандемии COVID-19, а именно тем, кто потерял работу. Этим людям мы оказываем прямую помощь. Всего с начала кризиса ее получили 32 семьи, 42 человека. Еще оказали прямую помощь 15 семьям и 25 людям из числа беженцев, которые работают в системе здравоохранения Беларуси. Это сделано с учетом того, что мы прекрасно понимаем риски их работы в этих условиях".

Проводится также информационная кампания, чтобы люди знали адреса оказания помощи в разных трудных жизненных ситуациях.

/Будет дополнено/.