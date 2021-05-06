Узбекистан заинтересован в опыте БГУ в области аэрокосмических технологий

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многовекторное сотрудничество обсудили ректор БГУ Андрей Король и ректор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Ином Маджидов. Переговоры состоялись сегодня во время телемоста. К участию были приглашены также проректоры, деканы и представители подразделений двух университетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Поводом для онлайн-встречи стала необходимость предметного наполнения подписанного в апреле межвузовского соглашения о сотрудничестве. Узбекскую сторону заинтересовал опыт БГУ в области аэрокосмических технологий, в частности подготовка специалистов для этой отрасли и запуск университетского спутника. Инициатива создать совместную образовательную программу (СОП) по специальности "аэрокосмические технологии" нашла взаимное одобрение и в ближайшее время будет детально проработана, чтобы открыть в 2022 году первый набор студентов.

Предполагается, что обучение пройдет по схеме "2 плюс 2" с перспективой выдачи дипломов двух вузов. Выпускники специальности будут востребованы в области ГИС-технологий, разработки беспилотных летательных аппаратов, навигационных систем. Для обеспечения научно-методической базы рассмотрены перспективы создания при содействии сотрудников БГУ на базе НУУз Центра аэрокосмического образования. К слову, ранее специалистов для аэрокосмической отрасли в ведущем вузе Узбекистана не готовили.

Фото БГУ

Предметно был проработан вопрос взаимодействия в подготовке магистрантов в области химии лекарственных соединений. БГУ, как авторитетный в данной сфере вуз, выразил готовность принять узбекских обучающихся.

Также во время встречи партнеры обсудили совместное издание учебной литературы по физическим и математическим наукам, наметили молодежные проекты, определили направления по продвижению вузов в международных рейтингах. В ближайшее время стороны по итогам переговоров подготовят проект реализации намеченных предложений, где детально пропишут ответственных и сроки исполнения.

Национальный университет имени Мирзо Улугбека является первым и ведущим высшим учебным заведением в Узбекистане и в Центральной Азии. Создан в 1918 году. В структуру входят 12 факультетов: математический, физический, биологический, химический, экономический, социальных наук, исторический, геологии и геоинформационных систем, географии и природных ресурсов, иностранной филологии, журналистики, тхэквондо и спортивных мероприятий. Учебный процесс обеспечивают около 900 сотрудников, среди которых 18 академиков, 186 профессоров, 326 кандидатов наук, 345 старших преподавателей и ассистентов.-0-