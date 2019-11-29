Узбекистан заинтересован в закупке инвалидных колясок у белорусского производителя

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр" ведет переговоры с Узбекистаном о реализации на их рынок инвалидных колясок своего производства. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Владимир Калевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В год БПОВЦ выпускает 7-8 тыс. колясок для людей с инвалидностью всех видов и наименований - комнатных, активного типа, с электродвигателем и т.д. Таким образом удается закрывать потребность в Беларуси, и центр ищет новые рынки сбыта. "Мы сейчас поставляем коляски в Азербайджан - заключен большой контракт. Идут переговоры с Узбекистаном, там потребность - порядка 40 тыс. колясок. Мы к таким объемам готовы - активно модернизируем предприятие, много вкладываем в образование специалистов и техперевооружение", - отметил Владимир Калевич.

Первые поставки колясок в Азербайджан состоялись еще в 2018 году. За это время отправлено 530 колясок шести видов и еще тысячи костылей и тростей. Готовится к отгрузке четвертая фура с продукцией. "Что касается России, то этот рынок перспективный, но требует получения удостоверений, позволяющих продавать там нашу продукцию. Сейчас заканчиваем сертификацию шести изделий, в том числе специальных деревянных стульев для детей с ДЦП", - добавил Владимир Калевич.

Также генеральный директор БПОВЦ объяснил, почему белорусские коляски для людей с инвалидностью вызывают интерес у зарубежных покупателей. Их качество постоянно улучшается. В новых моделях удалось снизить вес изделия (примерно с 17-18 кг до 11-12 кг) за счет использования более тонкой металлической трубы в конструкции. Этот вес, по словам гендиректора, сопоставим с весом изделия мирового производителя из Германии.

"Сейчас работаем над созданием модели коляски с электроприводом с повышенным запасом хода - до 40 км. Нужна мощная тяговая батарея", - добавил Владимир Калевич. Сегодня предприятие делает примерно 100-120 колясок с электроприводом в год, но может и больше - в разы. Чуть больше потребность белорусов в колясках активного типа - их в год изготавливается около 150.

Важно и то, что зачастую необходимо изготовить коляску по индивидуальному заказу - не все серийные подходят человеку. Особенно это касается колясок активного типа. В этом случае сроки изготовления заметно увеличиваются. "За 10 месяцев изготовлено 180 индивидуальных изделий", - привел цифры генеральный директор.

По белорусскому законодательству комнатная коляска бесплатно предоставляется на 5 лет, активного типа - на 4 года, с электроприводом - на 6 лет. На колясках активного типа для тех, кто впервые на них садится, проводятся обучающие семинары на базе специализированного образовательно-реабилитационного центра БПОВЦ.-0-