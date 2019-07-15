Уже завтра "Евроопт" разыграет 100 000 рублей и три автомобиля! А сегодня стартовал новый тур игры

Призы 124-го тура
Участие в розыгрыше примут игровые коды, начисленные с 1 по 14 июля. Победителям достанутся 100 призов по 500 рублей, 2000 призов по 100 рублей и 10 000 сертификатов на покупки в "Евроопт". А больше всех повезет счастливчикам, которые выиграют автомобили "Джили Эмгранд Х7" и крупную денежную сумму 100 000 рублей!
Розыгрыш состоится в минском гипермаркете "Евроопт" по ул. Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала
Главного победителя определит председатель ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" Геннадий Савилов. Торговая сеть "Евроопт" является давним партнером федерации, буквально на днях было подписано соглашение о спонсорской поддержке на сумму почти 130 тыс. долларов в эквиваленте, и во время эфира почетный гость расскажет о том, что включит в себя новый этап сотрудничества с торговой сетью.
А в ожидании розыгрыша можно начинать собирать игровые коды 125-го тура игры
Собираетесь в ближайшее время в "Евроопт"? Не забудьте про "товары удачи"! Новенький автомобиль или 100 000 рублей никогда не помешают.
ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 124". Срок проведения: 01.07.2019 г. - 19.09.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3573 от 05.06.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 125". Срок проведения: 15.07.2019 г. - 03.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3591 от 28.06.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
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