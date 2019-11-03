В 2020 году Беларусь планирует закупить противоопухолевые препараты на Br60 млн

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году планируют закупить противоопухолевые реагенты на Br60 млн. об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник в программе "Неделя" на телеканале СТВ , передает корреспондент БЕЛТА.

"Около 30% финансирования белорусской медицины идет на борьбу с онкологическими заболеваниями. В следующем году бюджет будет несколько увеличен. Так, на следующий год на закупку противоопухолевых реагентов выделено около Br60 млн. Достаточно или нет? Всегда хотелось бы больше. Но наша задача сегодня обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов, чтобы операционная работала не 4 часа в день, а сколько необходимо, чтобы диагностическое оборудование не простаивало месяцами, а работало с максимальной загрузкой. Я считаю, правильно будет вернуться к вопросу о том, сколько нам не хватает, после проведения всех мероприятий по эффективному расходованию выделенных ресурсов. Тогда же надо будет посчитать, какие методики мы сможем внедрить и настолько улучшим результаты лечения после увеличения финансирования", - сказал Владимир Караник.

Также в планах - решить проблему долгого ожидания помощи. "Должна быть разноуровневая система оказания медицинской помощи. Так, мы планируем внедрить механизм аккредитации. То есть онкологические учреждения будут аккредитованы под определенный вид помощи. Если пациенты нуждаются в каких-то редких методиках медицинской помощи, их должны направлять в РНПЦ онкологии. Если лечение можно получить по месту жительства, то там помощь и должна оказываться. Таким образом, перераспределение потоков пациентов и создание разноуровневой системы оказания медицинской помощи снимет вопрос очередей и длительности ожидания. Главное, чтобы период ожидания помощи не сказывался негативно на течении онкологического процесса", - пояснил он.

Постепенно решается и вопрос лекарственной обеспеченности. В частности, рассказал министр, сегодня почти вся базовая химиотерапия - процентов 80 - выпускается отечественным производителем. Причем такие препараты по клинической эффективности не уступают импортным аналогам. Что касается таргетной терапии, то в ближайшие годы самые востребованные препараты буду приобретены Минздравом централизованно, чтобы обеспечить равный доступ к этому лечению пациентов со всей страны.

Осваивается и иммунотерапия. "Мы участвуем в клиническом испытании и совместной разработке данных препаратов. Сегодня с крупными производителями ведем переговоры о подписании программы совместного разделения рисков и разделения стоимости. Согласно документу, компания дает специальные условия для Беларуси, что позволит обеспечить доступ наших пациентов к этим препаратам. Боюсь анонсировать и спугнуть, но мы надеемся, что иммунотерапия - самое современное направление - будет доступно для наших пациентов уже в следующем году", - заключил Владимир Караник.-0-