В 2020 году на портале 115.бел появится возможность заказать платные бытовые услуги

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба 115 планирует предоставить возможность гражданам заказывать платные бытовые услуги, сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник отдела маркетинга КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Оксана Головацкая.
"Для нас важно, чтобы у жителей Беларуси была возможность заказать квартирный ремонт, любые другие работы по их квартирам у проверенных подрядчиков с предоставлением единой и обязательной гарантии на работы от лица сервиса", - рассказала она. Со следующего года на портале "Мая рэспубліка" 115.бел запланировано добавить раздел "Заказать платную бытовую услугу", где человек сможет выбрать вид услуги, дату и время ее оказания.
По словам Оксаны Головацкой, в настоящее время сформирована законченная инфраструктура программного комплекса по работе с заявками населения. Она включает в себя автоматизированную систему "Диспетчерская служба" - единую республиканскую систему по работе с заявками граждан, корпоративные приложения к ней: "Мобильный мастер" и "Мобильная диспетчерская"; а также пользовательский интерфейс - портал "Мая рэспублiка" 115.бел (и мобильные приложения к нему). Из элементов старой, разъединенной инфраструктуры остался только чат-бот. Сейчас решается, будет ли служба 115 использовать его в дальнейшем в качестве одного из каналов связи и распространять на всю страну либо откажется от чат-бота полностью.
Как отметил директор КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Максим Бардович, после запуска обновленного портала "Мая рэспублiка" организована тесная работа с потребителями, изучаются отзывы и заявки, которые оставляют граждане по работе сервисов. "По возможности стараемся все исправить сразу. Если требуется больше времени для переработки системы, оставляем это на следующее обновление, - проинформировал он. - Любое замечание или предложение, поступающее в службу техподдержки, рассматривается и по возможности внедряется в жизнь. К примеру, один из пользователей попросил, чтобы мобильное приложение было на белорусском языке, мы об этом задумались и в ближайшее время выпустим белорусскоязычную версию".
Говоря в целом о критике сервиса, руководитель отметил, что отзывы в большей степени направлены не к контакт-центру, а исполнителям в целом. Должна работать простая схема: проблема - следствие - решение. Проблема - это авария в доме или потребность собственника в платных бытовых услугах. Следствие - звонок в службу 115, которая призвана помочь решить проблему. "А вот конкретное решение - за эксплуатирующей организацией, - добавил он. - Если какая-то проблема не решается ответственным за это лицом, она возвращается на первый круг и превращается в двойную проблему для собственника, который предъявляет еще большие претензии нашей службе, не понимая, что мы не решаем проблемы, а лишь помогаем в этом".
Портал городского хозяйства "Мой горад" (теперь изменил название на "Мая рэспублiка" 115.бел) начал работу в Минске в 2015 году. В 2017-м он был запущен в Витебске, а в 2018-м - во всех районных и областных центрах. С использованием программного обеспечения Центра информационных технологий Мингорисполкома созданы единые диспетчерские службы с коротким номером 115. Они работают в республиканской автоматизированной системе. Это позволяет обеспечить единый сбор статистики, а также регистрацию заявок пользователей в любом из контакт-центров 115, вне зависимости от адреса, по которому подается заявка.-0-