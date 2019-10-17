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17 октября 2019, 14:44

В 2020 году на портале 115.бел появится возможность заказать платные бытовые услуги

Оксана Головацкая
Оксана Головацкая

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба 115 планирует предоставить возможность гражданам заказывать платные бытовые услуги, сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник отдела маркетинга КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Оксана Головацкая.

"Для нас важно, чтобы у жителей Беларуси была возможность заказать квартирный ремонт, любые другие работы по их квартирам у проверенных подрядчиков с предоставлением единой и обязательной гарантии на работы от лица сервиса", - рассказала она. Со следующего года на портале "Мая рэспубліка" 115.бел запланировано добавить раздел "Заказать платную бытовую услугу", где человек сможет выбрать вид услуги, дату и время ее оказания.

По словам Оксаны Головацкой, в настоящее время сформирована законченная инфраструктура программного комплекса по работе с заявками населения. Она включает в себя автоматизированную систему "Диспетчерская служба" - единую республиканскую систему по работе с заявками граждан, корпоративные приложения к ней: "Мобильный мастер" и "Мобильная диспетчерская"; а также пользовательский интерфейс - портал "Мая рэспублiка" 115.бел (и мобильные приложения к нему). Из элементов старой, разъединенной инфраструктуры остался только чат-бот. Сейчас решается, будет ли служба 115 использовать его в дальнейшем в качестве одного из каналов связи и распространять на всю страну либо откажется от чат-бота полностью.

Как отметил директор КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Максим Бардович, после запуска обновленного портала "Мая рэспублiка" организована тесная работа с потребителями, изучаются отзывы и заявки, которые оставляют граждане по работе сервисов. "По возможности стараемся все исправить сразу. Если требуется больше времени для переработки системы, оставляем это на следующее обновление, - проинформировал он. - Любое замечание или предложение, поступающее в службу техподдержки, рассматривается и по возможности внедряется в жизнь. К примеру, один из пользователей попросил, чтобы мобильное приложение было на белорусском языке, мы об этом задумались и в ближайшее время выпустим белорусскоязычную версию".

Пользователи портала "Мая рэспублiка" смогут сами контролировать исполнение своих заявокПользователи портала "Мая рэспублiка" смогут сами контролировать исполнение своих заявок
Сейчас такой функционал тестируется. После этого граждане смогут контролировать свои заявки самостоятельно, отправлять их при необходимости на доработку с постановкой на контроль единой диспетчерской службы без участия оператора контакт-центра.

Говоря в целом о критике сервиса, руководитель отметил, что отзывы в большей степени направлены не к контакт-центру, а исполнителям в целом. Должна работать простая схема: проблема - следствие - решение. Проблема - это авария в доме или потребность собственника в платных бытовых услугах. Следствие - звонок в службу 115, которая призвана помочь решить проблему. "А вот конкретное решение - за эксплуатирующей организацией, - добавил он. - Если какая-то проблема не решается ответственным за это лицом, она возвращается на первый круг и превращается в двойную проблему для собственника, который предъявляет еще большие претензии нашей службе, не понимая, что мы не решаем проблемы, а лишь помогаем в этом".

Портал городского хозяйства "Мой горад" (теперь изменил название на "Мая рэспублiка" 115.бел) начал работу в Минске в 2015 году. В 2017-м он был запущен в Витебске, а в 2018-м - во всех районных и областных центрах. С использованием программного обеспечения Центра информационных технологий Мингорисполкома созданы единые диспетчерские службы с коротким номером 115. Они работают в республиканской автоматизированной системе. Это позволяет обеспечить единый сбор статистики, а также регистрацию заявок пользователей в любом из контакт-центров 115, вне зависимости от адреса, по которому подается заявка.-0-

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