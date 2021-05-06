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06 мая 2021, 14:06

В 2020 году переданы на перезахоронение останки 250 погибших во время войн

Фото из архива
Фото из архива

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году извлечены и переданы на перезахоронение останки 250 погибших во время войн. Об этом журналистам сегодня сообщил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Министерства обороны Сергей Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

"С обретением независимости наше государство особое внимание уделяет работе, связанной с увековечением памяти о погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн. Для этих работ также привлекается и молодежь, которая активно помогает в этом деле. Мы сотрудничаем с многими поисковыми клубами и объединениями Беларуси. Так, в 2020 году участие в поисковых операциях приняли 132 человека, совместные полевые раскопки были проведены на территории 19 районов во всех областях страны. Извлечены и переданы на перезахоронение останки 250 погибших, установлены сведения о 15 из них, - рассказал Сергей Воронович. - Мы также сотрудничаем с российскими общественными объединениями. В прошлом году из-за пандемии мы отработали только один объект, а в этом - 52-й отдельный специализированный поисковый батальон с участием московских поисковиков уже обнаружил 125 военнослужащих Рабоче-крестьянской армии и две награды. Работа в данном направлении будет продолжена".

Начальник отметил, что в 2021 году полевые поисковые работы будут проведены на 147 поисковых объектах в стране. "На сегодня местными исполнительными и распорядительными органами для последующих перезахоронений переданы останки 360 погибших: 357 из них - военнослужащие Рабоче-крестьянской армии и три - жертвы войн. Установлены личности пятерых из них. Также обнаружено четыре награды: три медали "За отвагу" и одна - "За боевые заслуги", - сказал он.

"Кроме того, в этом году также планируется провести поиск на семи объектах, где, по предварительной информации, есть жертвы геноцида белорусского народа - захоронения местного населения жертв войны и советских военнопленных", - добавил Сергей Воронович.

Представитель Министерства обороны поделился, что сейчас работы ведутся в урочище Ивановщина недалеко от деревни Гайна Логойского района. "Их проведение было инициировано членами общественного объединения "Память в сердцах" с целью уточнить данные о количестве погибшего мирного населения в годы оккупации и достойно увековечить память о них. Уже на первом этапе раскопок на глубине около 50 см удалось обнаружить останки троих человек - двоих взрослых и ребенка. При углублении еще до 1,5 м расчищены останки 50 погибших. Там же были найдены несколько десятков гильз производства Германии калибра 7,92 мм и гильзы от пистолета парабеллум калибра 9 мм. Патроны данных калибров использовались карателями для расстрелов", - констатировал начальник.

Извлекать останки погибших и обнаруженные находки, а также проводить судебно-медицинские экспертизы будут сотрудники Следственного комитета. "Эти процессуальные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по факту геноцида в Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Целью исследования является обеспечение социальной исторической справедливости, устранение белых пятен в истории, укрепление национальной безопасности", - заключил Сергей Воронович.-0-

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