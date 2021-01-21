В 2020 году в автоматизированный банк данных внесены сведения о более чем 14 тыс. погибших в годы ВОВ

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в автоматизированный банк данных "Книга Памяти Республики Беларусь" внесены сведения о более чем 14 тыс. погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси Александр Лугин.

"В 2020 году в автоматизированный банк данных "Книга Памяти Республики Беларусь" внесены сведения о более чем 14 тыс. погибших в годы Великой Отечественной войны. На государственный учет принято 49 воинских захоронений и 52 захоронения жертв войн. На государственном учете на 31 декабря 2020 года состоит 7867 воинских захоронений и захоронений жертв войн. Всего в автоматизированный банк данных внесены учетные записи о местах захоронения более чем 2 млн 88 тыс. погибших. Сведения установлены только o 538 226 из них. Представляете, какой еще объем работы нам предстоит, чтобы вернуть из небытия еще 1,5 млн имен тех, кто захоронен на территории Беларуси?" - рассказал Александр Лугин.

В 2020 году личный состав 52-го отдельного специализированного поискового батальона отработал 94 поисковых объекта. "Поисковые работы на 64 из них были результативными. То есть обнаружены останки погибших. Местным исполнительным и распорядительным органам для перезахоронения переданы останки 878 погибших (военнослужащих РККА - 600, жертв войны - 273, участников сопротивления - 5). В ходе поисковых работ нам удалось установить имена 28 погибших в годы Великой Отечественной войны", - отметил специалист.

По словам Александра Лугина, при раскопках обнаружено 8 наград (орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, две медали "За отвагу" и четыре - "За боевые заслуги"), 52 медальона, 12 единиц стрелкового оружия, 156 взрывоопасных предметов, 7636 патронов и 1838 других находок.

Самые крупные поисковые объекты по количеству извлеченных останков - деревня Полойники Витебского района (39 военнослужащих РККА и 147 жертв войны), Минск (Масюковщина - 144 военнопленных "Шталага №352"), деревня Новики Витебского района (42 военнослужащих РККА), деревне Сосенка Столбцовского района (26 военнослужащих РККА).

"В 2020 году в качестве морального стимулирования граждан, активно участвующих в работе по увековечению памяти погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн, приказом министра обороны награждены нагрудным знаком "За актыўны пошук" 13 граждан. B качестве дополнительной меры стимулирования этой работы в прошлом году учрежден нагрудный знак отличия "За адзнаку ў ваенна-мемарыяльнай рабоце", - добавил Александр Лугин.-0-

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