В 2020 году в Минске обустроят безбарьерную среду по более чем 90 адресам инвалидов-колясочников

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в Минске планируют обустроить безбарьерную среду по более чем 90 адресам проживания инвалидов-колясочников. Об этом сегодня сообщила журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома Жанна Романович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Ежегодно в столице выделяются финансовые средства на создание безбарьерной среды по месту жительства людей с инвалидностью. "С 2016 года эта работа ведется в Минске, по 335 адресам созданы подъемные устройства и пандусы, - рассказала Жанна Романович. - Мероприятия продолжаются. Разработана проектно-сметная документация, до конца года в Минске будет оборудовано около 90 объектов по месту жительства инвалидов".

Жанна Романович

Она подчеркнула, что эта работа идет с затруднениями - нельзя в одно и то же время перестроить все, что создавалось годами. Многие дома, особенно 1970-1980 годов постройки, не могут быть переоборудованы. Применяются и другие инновационные решения. Три ТЦСОНа закупили траволаторы, их услуга предоставляется каждому по запросу. Дополнительно гражданам при их желании посетить объект оказывается услуга сопровождения.

/Будет дополнено/.

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