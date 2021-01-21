В 2020 году в отношении членов собственной семьи совершено свыше 2,2 тыс. преступлений - МВД

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в отношении членов собственной семьи совершено свыше 2,2 тыс. преступлений, из них 86 убийств и 206 тяжких телесных повреждений. От рук близких погибли 111 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Одной из основных целей разработчиков новых КоАП и ПИКоАП являлось исправление существующих недостатков, закрепление принципов и норм, обеспечивающих наиболее полное правовое регулирование общественных отношений, в том числе в сфере профилактики насилия в семье", - рассказали в МВД.

Так, долгое время правоприменители справедливо считали, что необходимо расширить круг лиц, насилие в отношении которых квалифицируется как домашнее. "Под насилием в семье понимаются умышленные действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические или психические страдания, - пояснил заместитель начальника управления профилактики МВД Сергей Красуцкий. - При этом законодатель ранее не относил к членам семьи бывших супругов, в том числе проживающих на одной жилой площади после расторжения брака и не ведущих общего совместного хозяйства. В то же время факты совершения противоправных деяний в отношении указанных категорий многочисленны".

Очень распространенная ситуация - супруги развелись, но продолжают жить под одной крышей, хозяйство совместное не ведут. Мужчина поднимает руку на бывшую жену. И получается, что у сотрудников милиции нет оснований для применения мер общей и индивидуальной профилактики к агрессору. В том числе такой действенной и востребованной, как защитное предписание. А все потому, что законодательство не относило к членам семьи бывших супругов и сожителей.

По словам Сергея Красуцкого, новое административное законодательство устраняет этот пробел. Со вступлением в законную силу его действие будет распространяться независимо от факта совместного проживания и ведения совместного хозяйства на более широкий круг граждан.-0-