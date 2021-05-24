В 2021 году планируется трудоустроить в свободное от учебы время не менее 25 тыс. учащихся

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году во всех регионах Беларуси и столице планируется трудоустроить в свободное от учебы время не менее 25 тыс. учащихся. Об этом сообщила сегодня консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Наталья Лобачева на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

В республике основная работа по трудоустройству учащихся в свободное от учебы время ведется летом. Мероприятия и необходимые финансовые ресурсы включены в госпрограмму "Рынок труда и содействие занятости населения на 2021-2025 годы". Приоритетное право на такое трудоустройство имеют ребята из неполных, малообеспеченных, многодетных семей, несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН.

"В рамках временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы время в 2021 году планируется трудоустроить не менее 25 тыс. молодых граждан", - сказала Наталья Лобачева.

На эти цели будет использоваться финансирование из средств бюджета Фонда социальной защиты населения - всего около Br7 млн.

"В настоящее время заключено более 300 договоров с нанимателями. Оказано содействие в трудоустройстве в свободное от учебы время порядка 3 тыс. учащихся", - добавила представитель Минтруда и соцзащиты.

По ее словам, молодые люди занимаются благоустройством территории учебных заведений и учреждений социальной защиты, ремонтом учебной мебели, реставрацией книжного фонда библиотек и другими общедоступными видами работ.

Кроме того, органами по труду сформированы перечни организаций, готовых в летний период 2021 года принимать на работу молодежь без финансовой поддержки государства.

С молодыми людьми, направленными органами по труду, занятости и социальной защиты для временного трудоустройства, наниматели заключают срочные трудовые договоры. На них распространяются нормы Трудового кодекса и законодательство об охране труда.-0-

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Фото Андрея Покумейко