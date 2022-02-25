25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году площадь лесных пожаров уменьшилась в 12 раз. Об этом сказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время расширенного заседания коллегии ведомства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"В прошлом году в лесном фонде Минлесхоза произошло 440 случаев лесных пожаров на общей площади 503,6 га. Для сравнения, в 2020 году было зафиксировано 987 случаев на площади более 6 тыс. га", - сказал Виталий Дрожжа.

Сократить площадь пожаров в 12 раз удалось не только за счет погодно-климатических условий, но и благодаря техническому переоснащению отрасли, а также слаженной работе всех заинтересованных.

Как отметил министр, в 2021 году в отрасли закупили 115 пожарных машин и 5 вездеходов. Для раннего обнаружения и своевременного тушения лесных пожаров в лесохозяйственных учреждениях используется более 700 единиц системы видеонаблюдения. Сегодня они позволяют контролировать 99,9% площади лесного фонда Минлесхоза.-0-

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