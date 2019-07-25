25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 30 статьях Трудового кодекса учтены предложения Федерации профсоюзов Беларуси, сообщил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда, комментируя новации Трудового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Закон о внесении изменений в Трудовой кодекс подписан Президентом Беларуси 23 июля. "Впервые Федерация профсоюзов Беларуси выступила один из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса. Работа над документом велась два с половиной года. Федерация профсоюзов Беларуси внесла более 40 предложений по изменению 30 статей", - отметил Михаил Орда.

В частности, в Трудовой кодекс включена норма, которая гарантирует продление контракта на максимальный срок, если у человека нет взысканий. Наниматель будет иметь право при приеме на работу заключить контракт с работником сроком от 1 года до 5 лет.

Лица пенсионного возраста при их увольнении в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта смогут получать выходное пособие. На сегодняшний день им, в отличие от других категорий работников, в этом праве отказано.

Внесены нормы, не позволяющие взыскивать с работников штрафы, налагаемые на организацию.

Согласно новой редакции Трудового кодекса, работники, выполняющие работы на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, будут иметь право на дополнительные социальные перерывы не только в зимние месяцы, но и в другое время года при среднесуточной температуре воздуха +10. А такая температура характерна, например, для ноября или марта.

Неизменным остается пункт согласно которому работника должны предупредить об изменении существующих условий труда за 30 дней. Изначально предполагалось, что этот срок сократят до 7 дней.

Сохранена норма, согласно которой профсоюзы имеют право участвовать в обсуждении условий контракта работника. Это необходимо для того, чтобы в контракт были обязательно включены гарантии, предоставляемые работнику трудовым законодательством и коллективным договором.

Принято дополнение, в соответствии с которым общая продолжительность простоев не может превышать суммарно шести месяцев в течение календарного года.

/Будет дополнено/.-0-