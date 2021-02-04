В Абудже обсудили поставки аварийно-спасательной техники из Беларуси

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Нигерии Вячеслав Бриль встретился в столице Нигерии Абудже с генеральным инспектором Федеральной противопожарной службы этой страны Лиманом Ибрагимом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Нигерии.
Нигерийской стороне было передано коммерческое предложение о поставках пожарной аварийно-спасательной техники белорусского производства. Стороны также обсудили вопросы обучения нигерийских специалистов из Федеральной противопожарной службы в Беларуси.
Вячеслав Бриль вручил генеральному инспектору приглашение посетить Беларусь с визитом для ознакомления с производством пожарной аварийно-спасательной техники, возможностями и техническим оснащением подразделений МЧС в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.-0-