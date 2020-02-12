В Администрации Президента не довольны работой с обращениями граждан на местном уровне

12 февраля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Некоторые вопросы, связанные с обращениями граждан, на местном уровне решаются недостаточно профессионально и качественно. Об этом глава Администрации Президента Игорь Сергеенко заявил на встрече с коллективом завода "БЕЛДЖИ", передает корреспондент БЕЛТА.

"Ряд вопросов, которые должны решаться на местном уровне, решаются недостаточно профессионально и качественно. Я понимаю, что среди обращений есть те, которые могут быть надуманными или необъективными. Но в своем большинстве они справедливы", - констатировал Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко

По его словам, в Администрации Президента анализируют не только поступающие к ним обращения, но и мониторят средства массовой информации - как государственные, так и частные. Граждан чаще всего волнуют сфера жилищно-коммунального хозяйства, содержание дорог, благоустройство городов, вырубка деревьев. "Все должно делаться грамотно, профессионально, с учетом мнения людей", - подчеркнул Игорь Сергеенко. Он обратил внимание, что власти на местах должны чаще проводить общественные обсуждения и разъяснять людям, что и как планируется изменить в их населенных пунктах.

"Подход один - вопросы должны сниматься на местном уровне", - отметил глава Администрации.

Игорь Сергеенко коснулся развития Борисовского района и самого города. По его мнению, о наличии проблем в регионе говорит увеличение числа обращений, проступающих в Администрацию Президента. В 2019 году их количество выросло более чем на 30% по сравнению с 2018-м. Среди проблем он назвал невыполнение программы по строительству жилья, задержки зарплат на некоторых предприятиях, проблемы в сфере сельского хозяйства. Вместе с тем Игорь Сергеенко отметил промышленный потенциал Борисова, развитие здесь сферы услуг. Город, по его словам, должен стать точкой ускоренного развития региона.

Посещая "БЕЛДЖИ", глава Администрации ознакомился с работой предприятия и провел на заводе личный прием граждан. На предприятии ему также показали модельный ряд автомобилей Geely и новый кроссовер Coolray.

Во время приема граждан

Сейчас на "БЕЛДЖИ" работают более 1,3 тыс. человек. Средняя зарплата здесь составляет около Br1237. В 2019 году объем промышленного производства на заводе превысил Br605 млн - это более 20,1 тыс. автомобилей. Из них реализовано 17,6 тыс. Большинство машин было продано в России (10,7 тыс.), оставшаяся часть (почти 7 тыс.) - в Беларуси. Чистая прибыль "БЕЛДЖИ" за прошлый год составила Br27,3 млн.-0-