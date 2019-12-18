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18 декабря 2019, 12:08

В Администрации Президента рассказали, каким видят новый Кодекс об административных правонарушениях

Фото из архива
Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом Кодексе об административных правонарушениях планируется пересмотреть некоторые санкции и правоприменительную практику. Об этом сегодня сообщила заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс во время республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ольги Чуприс, работа над проектами Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях ведется очень активно. К ней подключены руководители государственных органов, парламентарии, ученые, юристы-практики.

"Мы ждем существенного результата по разработке двух совершенно новых кодексов, - отметила Ольга Чуприс. - Нам необходимо определиться, как мы разделим административные правонарушения. Они будут градированы на несколько видов по аналогии с Уголовным кодексом: менее тяжкие, более тяжкие".

В новом КоАП будут пересмотрены санкции, некоторые из них станут мягче. Возможно, отдельные правонарушения станут считаться незначительными и лишатся оснований для привлечения к ответственности. Такая норма есть и сегодня, но, по словам заместителя главы Администрации, она работает не совсем хорошо.

Сейчас изучается практика привлечения к ответственности. Эксперты считают, что административный процесс должен быть более быстрым и не должен вызывать затруднения. "Если, например, гражданин готов оплатить штраф на месте, то это не должно служить препятствием для его дальнейшего продвижения по службе: он признал вину, и это не является тем правонарушением, которое должно повлечь для него серьезные последствия", - пояснила Ольга Чуприс.

Кроме того, в отдельном разделе кодекса хотят обобщить работу, связанную с использованием технических средств фиксации правонарушений. "Сейчас эти нормы разрозненны. Если они будут сгруппированы, то практика пойдет уже другим путем: открыл, посмотрел, оперативно применил", - сказала замглавы Администрации.

Как сообщалось, 16 декабря Президент провел совещание по вопросам применения мер административной ответственности/a>. Александр Лукашенко подчеркнул: главным критерием работы должно быть не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.

Он отметил, что действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций - так сложилось еще в советские времена. "А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций", - обратил внимание глава государства.

За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тыс. корректировок. При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону, считает Президент. По его мнению, важно обеспечить стабильность административного законодательства, а также реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений.-0-

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