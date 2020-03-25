В аэропорту Внуково остаются 63 белоруса, 7 на транспорте посольства вывезли в Домодедово

25 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В транзитной зоне московского аэропорта Внуково в ожидании решения вопроса с отправкой домой в настоящее время остаются 63 гражданина Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь посольства Беларуси в России Олег Мазуро.

Не исключено, что сегодня вечером во Внуково за ними прилетит очередной чартерный борт авиакомпании "Белавиа".

Что касается семи граждан Беларуси, которые накануне прилетели во Внуково из Доминиканы, то возникшие неурядицы из-за несогласованных действий различных российских ведомств усилиями посольства были разрешены. На автобусе дипмиссии эти граждане вывезены из Внуково в аэропорт Домодедово, откуда, как планируется, они вылетят в Минск в 19.55 регулярным рейсом "Белавиа".

Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом первоначально оставила только возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течении 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывают в московский аэропорт Внуково, из которого в настоящее время нет прямых рейсов в Минск. Позднее российская сторона смягчила условия транзита, разрешив гражданам стран СНГ, в том числе Беларуси, следовать транзитом через другие воздушные пункты пропуска. При необходимости разрешено привлекать полицейское сопровождение.

За это время было организовано три чартерных рейса "Белавиа" во Внуково для доставки соотечественников домой. Первый борт "Белавиа" 20 марта вывез из Внуково около 100 белорусских граждан. Вторым чартером в ночь на 23 марта было перевезено 82 человека, в том числе трое иностранцев (граждане Армении, Украины и Литвы). 24 марта на чартерном рейсе "Белавиа" в Минск прибыли более 70 человек, включая граждан Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины.-0-