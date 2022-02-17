В Академии МВД 18 февраля будут чествовать лучших курсантов

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии МВД 18 февраля наградят лучших курсантов. В этом году участниками встречи станут 22 будущих офицера и их родные. Об этом БЕЛТА сообщили в вузе.

Акция проходит в учреждении образования ежегодно в преддверии двух знаковых дат - Дня защитника Отечества и Дня белорусской милиции. Как рассказали в Академии МВД, на мероприятии чествуют ребят, достигших высоких результатов в учебе, служебной, научной, спортивной и общественной деятельности. В торжественной обстановке курсантам и их родителям вручат благодарности и благодарственные письма.

Закончится торжественное мероприятие экскурсией по музею МВД.-0-