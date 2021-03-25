В Академии управления начался международный форум молодых управленцев

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии управления при Президенте Беларуси стартовал III Международный форум молодых управленцев, сообщили БЕЛТА в пресс-центре учебного учреждения.

Открывая мероприятие с приветственным словом, ректор Академии управления Вячеслав Данилович отметил, что форум - это прекрасная площадка, чтобы проявить свои индивидуальные качества, умение работать в команде. "Важно, что молодые люди, имеющие определенные лидерские задатки, могут развить их, участвуя в этом мероприятии. Современный руководитель должен уметь нести ответственность за себя и людей, которыми руководит, общаться с ними и слышать их, взаимодействовать на уровне индивидуального общения. Быть управленцем - огромный труд. Во многом способность быть руководителем зависит от индивидуальных качеств человека", - добавил он.

Ректор пожелал присутствующим плодотворной работы, профессионального роста, успешного самосовершенствования и творческих побед на благо общества и государства.

Вячеслав Данилович

Директор Института управленческих кадров Анна Ящук в свою очередь подчеркнула, что управление - это не просто знания и умения, но и огромная ответственность. "Каждый должен определить, сможет ли он посвятить себя такому важному делу. В форуме задействованы все категории обучающихся - студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые. Хочу пожелать плодотворной работы и успехов", - сказала она.

Участников форума ждет насыщенная программа. На протяжении двух дней пройдут XXV Международная научно-практическая конференция студентов и магистрантов "Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного управления", круглые столы "Роль юридической клиники в формировании цифровых компетенций молодых управленцев (юристов)", "Перспективы развития научно-исследовательской работы студентов" и мастер-класс "Как стать лидером". За этот период студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые внесут свою лепту в решение задач современной науки.

Завершат работу форума подведение итогов и награждение победителей конкурса эссе "Роль предпринимательства в развитии экономической системы и социальной сферы государства".-0-

Фото прсс-службы Академии управления при Президенте Беларуси