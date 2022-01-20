В Академии управления в день 30-летия дипотношений с КНР презентовали монографию о сотрудничестве Беларуси и Китая

20 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Академии управления при Президенте Беларуси 20 января, в день юбилея белорусско-китайских дипотношений, презентовали монографию Валерия Мацеля "Беларусь - Китай: 30 лет по пути дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", сообщает БЕЛТА.

В книге, изданной на русском и китайском языках, рассматривается весь комплекс белорусско-китайских отношений с момента их возникновения и до настоящего времени. Монография написана на основе архивных материалов Национального архива Республики Беларусь и архива белорусского Министерства иностранных дел.

Валерий Мацель - заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессиональный дипломат, долгое время проработавший в Китае.

Отдельные главы монографии он посвятил истории дружественных связей народов Беларуси и Китая и становлению китайского вектора внешней политики Республики Беларусь.

Кроме того, большое внимание уделено освещению вопросов двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества, включая участие Беларуси в китайской инициативе "Один пояс, один путь" и строительству Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" - жемчужине этой инициативы.

В книге также анализируются вопросы развития двустороннего научно-технического и военно-технического сотрудничества, белорусско-китайское взаимодействие в сферах образования, туризма и культуры.

Во время мероприятия автор издания подчеркнул, что стратегическая задача продвижения и наращивания экспорта белорусской продукции на самый емкий в мире китайский рынок и привлечения в нашу страну китайских кредитно-инвестиционных ресурсов делает китайский вектор внешней политики Беларуси одним из наиболее приоритетных.

Актуальность представленной темы определяется также тем, что данная монография - первый в белорусской научной литературе анализ взаимодействия Беларуси и Китая на протяжении всей истории дипотношений двух стран.

Главная цель монографии - сверка часов и подходов белорусских и китайских ученых, специалистов и экспертов по различным аспектам развития белорусско-китайских отношений для улучшения взаимопонимания и поиска оптимальных решений и рекомендаций для повышения эффективности развития двустороннего взаимодействия.

Мероприятие состоялось с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Беларуси Се Сяоюна, ректора Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслава Даниловича, академика-секретаря отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси Александра Ковалени, директора Республиканского института имени Конфуция БГУ и экс-посла Беларуси в КНР в 2006-2011 годах профессора Анатолия Тозика, представителей Министерства образования Республики Беларусь, МИД, БГУ.

Кроме того, в режиме онлайн в презентации приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны в Китае Юрий Сенько, генеральный консул Беларуси в Чунцине Дмитрий Емельянов, а также представители китайских вузов.-0-