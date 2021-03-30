В акции "Неделя леса" каждый ребенок получит сувенир, самые активные школы - подарки от лесхозов

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В акции "Неделя леса" каждый ребенок получит сувенир, а наиболее активные школы - подарки от лесхозов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Уже в эту субботу, 3 апреля, в Беларуси стартует республиканская добровольная акция "Неделя леса". Стать ее участником и внести свой вклад в озеленение страны может каждый: для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании, - сказали в пресс-службе. - Как и в прошлом году, особый акцент во время акции будет сделан на работе с подрастающим поколением. Каждый участник в возрасте до 18 лет получит от лесохозяйственных учреждений памятный сувенир. Кроме того, лесхозы отметят и наиболее активные учреждения образования в своих районах".

Главная цель акции - привлечь внимание общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду. В нынешнем году "Неделя леса" состоится уже в 14-й раз и пройдет с 3 по 10 апреля. За годы существования акция полюбилась белорусам, многие стали ее постоянными участниками.

Так, только в 2020 году волонтеры высадили более 23 млн деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза. Новый лес был создан на площади около 5,5 тыс. га. Всего работы были организованы на 2332 объектах.

Всех участников акции лесохозяйственные учреждения обеспечат необходимым посадочным материалом, а также инвентарем, обозначат объекты, которые нуждаются в посадке леса.

Дополнительную информацию можно получить в областных организационных комитетах по телефонам: в Брестской области - (0162) 593539, (0162) 593565, (029) 8497270; Витебской - (0212) 240154, (0212) 240160, (033) 3564812; Гомельской - (0232) 349917, (0232) 349918; Гродненской - (0152) 611281, (0152) 611284; Минской - (017) 3885163, (017) 3885179; Могилевской - (0222) 750570, (0222) 749471.

Организатором акции традиционно выступит Министерство лесного хозяйства. Кампания приурочена к Году народного единства и охватит все регионы страны.-0-