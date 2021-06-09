В "Александрии" все шикарно! Первые жильцы получили ключи от квартир в новом готовом доме Minsk World

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 9 июня 2021
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:52 Вступительная кампания 2021 года имеет определенные особенности - Петришенко Общество
10:48 В Минске по ул.Наполеона Орды горит квартира - спасены 7 человек Происшествия
10:47 Суд в Бресте приговорил женщину к двум годам колонии за оскорбление Президента и милиционеров Происшествия
10:46 ФОТОФАКТ: 48 агроусадеб расположены в Могилевском районе Регионы
10:43 "Белоруснефть" готовится перейти на использование станков-качалок собственного производства Экономика
10:37 Беларусь на симпозиуме в Шанхае высказалась за расширение сотрудничества с КНР в области медицины Общество
10:33 Парламентские слушания о совершенствовании национальной системы образования пройдут 10 июня Общество
10:29 Воркаут-площадка или скейт-парк: в Малорите планируют обустроить зону активности для детей Регионы
10:26 Губернатор Рязанской области причиной пожара в больнице назвал возгорание аппарата ИВЛ В мире
10:24 В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,2 тыс. фур Общество
10:22 Новую образовательную программу по вакцинации запустили для врачей в ГГМУ Общество
10:17 Британский регулятор начал расследование в отношении British Airways и Ryanair В мире
10:12 Фронтальный погрузчик горел в Буда-Кошелевском районе Происшествия
10:11 Футболисты Чехии обыграли албанцев в контрольном матче Спорт
10:10 Самолет МиГ-29 ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море В мире
10:07 Завершились гидроиспытания первого и второго контуров второго энергоблока БелАЭС Экономика
10:01 Двое мужчин погибли при пожаре в Минском районе - СК проводит проверку Происшествия
09:56 В Индии 17 человек погибли в ДТП В мире
09:55 В лесхозах Витебской области построят 8 эстакад с современной страховочной системой Регионы
09:54 В украинском аэропорту из-за сообщения о минировании эвакуировали пассажиров рейса из Тбилиси В мире
09:53 Предприятия Орловской области России планируют продавать металлопродукцию и оборудование через БУТБ Экономика
09:45 В Лиде хозяин квартиры до смерти избил гостя и спрятал тело на балконе Происшествия
09:36 "Новогрудок для жизни (чат)" в Telegram признан экстремистским Происшествия
09:27 Браконьер выловил 40 краснокнижных форелей в Новогрудском районе Происшествия
09:27 В Харькове при взрыве гранаты пострадали пять человек В мире
09:19 МОК объявил состав олимпийской сборной беженцев на Играх в Токио Спорт
09:16 Бывшую графскую конюшню середины XIX века в Глубокском районе выкупил минчанин под жилье Регионы
09:02 Беларусь и Казахстан договорились расширять сотрудничество в области связи и информатизации Политика
09:00 В "Александрии" все шикарно! Первые жильцы получили ключи от квартир в новом готовом доме Minsk World Общество
09:00 "Спорт-пари": новости для участников игр Общество
Все новости
Все новости
Общество
09 июня 2021, 09:00

В "Александрии" все шикарно! Первые жильцы получили ключи от квартир в новом готовом доме Minsk World

Дом "Александрия" - комфортный и красивый
Дом "Александрия" - комфортный и красивый

"Прекрасное расположение в комфортабельном районе! Красивое озеленение! Приятный вид из окна!" – так оценили новоселы новый готовый дом в многофункциональном комплексе Minsk World.

Накануне первые жильцы получили ключи от квартир в доме "Александрия" квартала "Африка" и поделились своими впечатлениями.

Дом "Александрия" - это 24 этажа с квартирами свободной планировки площадью от 30 до 74 квадратных метров. Это значит, что каждая семья сможет самостоятельно решить, сколько и каких комнат у нее будет.

Например, Марина Зеленик уже во время приемки начала думать о том, как грамотно организовать пространство и расставить мебель. Она уверена, что формат "студии" самый удобный, ведь каждый может сделать квартиру такой, как хочется.

"Прекрасный дом в комфортабельном районе с красивым озеленением. Сюда приятно заходить, здесь приятно находится", - поделилась она первыми впечатлениями.

Марина живет не в Минске и поэтому при покупке квартиры особенный акцент делала на локацию: важно, чтобы было удобно добираться в центр и другие районы города. В этом смысле Minsk World – отличный вариант.

Марина Зеленик довольна новой квартирой
Марина Зеленик довольна новой квартирой

Кроме того, на момент покупки застройщик предлагал выгодные условия, так что сомневаться в выборе не пришлось.

"Здорово, что при возведении зданий используется принцип "город в городе". Всем хочется проводить время возле дома, чтобы дети и мы могли здесь заниматься спортом и развлекаться", - подчеркнула она.

Марина выбрала квартиру на четвертом этаже, при желании сюда можно подниматься пешком. Но в этом нет необходимости, ведь в доме работают скоростные бесшумные лифты фирмы OTIS,

На приемке всегда ажиотаж
На приемке всегда ажиотаж

На первом этаже дома "Александрия" - квартиры с отдельными входами с придомовой территории, рядом с каждой – приватная терраса с собственной калиткой. В таком жилье можно чувствовать уединение, оставаясь в центре мегаполиса.

Подъезд в доме сквозной, один выход ведет на улицу к парковкам, другой – во двор, где находятся игровые площадки и теннисный корт. Отсюда можно будет быстро добраться до детского сада с бассейном, который запроектирован в квартале "Африка". Родителям школьников тоже не придется далеко ходить: две современные школы появятся в кварталах по соседству.

Алина и Владислав Суприяновичи рады и теннисному корту, и будущему детскому саду. Ребята уже сейчас представляют, что из окна можно будет наблюдать за детьми на площадке и не волноваться, что с ними что-нибудь случится.

Алина и Влад уже сделали замеры, чтобы поскорее начать ремонт
Алина и Влад уже сделали замеры, чтобы поскорее начать ремонт

"Всегда хотела попробовать себя в большом теннисе, и звезды так сложились, что как раз возле дома можно будет позаниматься этим видом спорта", - рассказывает Алина.

"Для детей это тоже будет отличная возможность", - добавляет Влад.

Возле дома есть все для спорта и отдыха
Возле дома есть все для спорта и отдыха

Ребята честно признались: сложно передать словами чувства, которые испытываешь, когда входишь в собственную квартиру.

"У нас не солнечная сторона, но в квартире все равно очень светло. Вид из окна хороший", - поделились они.

Ребята купили жилье в рассрочку: для них это был самый лучший вариант из всего, что предлагает застройщик:

"Платить рассрочку за свое жилье гораздо приятнее, чем отдавать деньги за съемное, потому что ты знаешь, за что платишь. Мы просчитывали все плюсы и минусы и для нас рассрочка была более выгодной, чем кредит".

Комфорт в доме "Александрия", как и в других новостройках Minsk World, начинается в лобби. Здесь находится стойка консьержа и туалетная комната с пеленальным столиком.

В оформлении лобби использованы натуральные материалы – это бросилось в глаза Наталье Туравиновой.

Наталья тщательно изучила предложения на рынке
Наталья тщательно изучила предложения на рынке

"Здесь светло и хорошо. Много стекла и света, нет темных коридорчиков и лесенок", - поделилась она первым впечатлением.

К покупке собственной квартиры женщина подошла очень ответственно: задумалась об этом несколько лет назад и все это время присматривалась к вариантам. "Вторичку" покупать не хотелось, ведь приятнее заселяться в новую квартиру и обставлять ее с нуля.

С лобби начинается комфорт всего дома
С лобби начинается комфорт всего дома

"У меня были свои особенные требования, выбирала между несколькими домами. Здесь просто шикарное расположение, шум города не будет мешать и метро в двух шагах. Машину можно оставить на парковке и добраться в любую точку города", - поделилась она.

Наталья не хотела, чтобы окна находились на солнечной стороне, поэтому выбрала квартиру, в которой солнце будет только по утрам.

"Мне понравилось работать с менеджерами застройщика. Сразу после получения заявки перезвонила региональный менеджер из Витебской области, мы тщательно подбирали квартиру, и она оперативно отвечала на все интересующие меня вопросы", - рассказала Наталья.

Теперь дело за малым – сделать ремонт, переехать и наслаждаться жизнью в комфортабельном районе.

В готовом новом доме "Александрия" осталось буквально несколько квартир! Спешите купить свою мечту!

За информацией обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – мечты сбываются!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бренды жилье компании
Новости рубрики Общество
Фото из архива Вступительная кампания 2021 года имеет определенные особенности - Петришенко
Фото из архива Беларусь на симпозиуме в Шанхае высказалась за расширение сотрудничества с КНР в области медицины
Фото из архива Парламентские слушания о совершенствовании национальной системы образования пройдут 10 июня
Фото из архива В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,2 тыс. фур
Фото ГГМУ Новую образовательную программу по вакцинации запустили для врачей в ГГМУ
"Спорт-пари": новости для участников игр
Главное
О значении ВПК и санкционных угрозах - Лукашенко доложили о работе военно-промышленного комплекса
Головченко оценил эффективность реализации госпрограмм в 2016-2020 годах
Парламентские слушания о совершенствовании национальной системы образования пройдут 10 июня
В "Александрии" все шикарно! Первые жильцы получили ключи от квартир в новом готовом доме Minsk World
Топ-новости
Завершились гидроиспытания первого и второго контуров второго энергоблока БелАЭС
Вступительная кампания 2021 года имеет определенные особенности - Петришенко
ОАЭ передали Беларуси около 10 тыс. доз вакцины от COVID-19
Поддержку спецфонда Президента получат 145 представителей талантливой молодежи
Беларусь на симпозиуме в Шанхае высказалась за расширение сотрудничества с КНР в области медицины
Белоруски завоевали золото ЧМ по современному пятиборью
Беларусь и Казахстан договорились расширять сотрудничество в области связи и информатизации
Parimatch представляет обновленную платформу
Головченко вручил премии правительства за достижения в области качества
Правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста изменены в Беларуси
Внутренние дела Беларуси должны решаться самостоятельно самим народом - Ли Чжаньшу
Белорусские футболистки разгромили иранок в товарищеском матче
Союзные парламентарии рекомендовали сократить сроки и повысить качество подготовки программ СГ
Лискович: сила государства - в единстве принципов и идеалов его народа
"Юность" прокомментировала исключение из розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.