В "Александрии" все шикарно! Первые жильцы получили ключи от квартир в новом готовом доме Minsk World

"Прекрасное расположение в комфортабельном районе! Красивое озеленение! Приятный вид из окна!" – так оценили новоселы новый готовый дом в многофункциональном комплексе Minsk World.

Накануне первые жильцы получили ключи от квартир в доме "Александрия" квартала "Африка" и поделились своими впечатлениями.

Дом "Александрия" - это 24 этажа с квартирами свободной планировки площадью от 30 до 74 квадратных метров. Это значит, что каждая семья сможет самостоятельно решить, сколько и каких комнат у нее будет.

Например, Марина Зеленик уже во время приемки начала думать о том, как грамотно организовать пространство и расставить мебель. Она уверена, что формат "студии" самый удобный, ведь каждый может сделать квартиру такой, как хочется.

"Прекрасный дом в комфортабельном районе с красивым озеленением. Сюда приятно заходить, здесь приятно находится", - поделилась она первыми впечатлениями.

Марина живет не в Минске и поэтому при покупке квартиры особенный акцент делала на локацию: важно, чтобы было удобно добираться в центр и другие районы города. В этом смысле Minsk World – отличный вариант.

Марина Зеленик довольна новой квартирой

Кроме того, на момент покупки застройщик предлагал выгодные условия, так что сомневаться в выборе не пришлось.

"Здорово, что при возведении зданий используется принцип "город в городе". Всем хочется проводить время возле дома, чтобы дети и мы могли здесь заниматься спортом и развлекаться", - подчеркнула она.

Марина выбрала квартиру на четвертом этаже, при желании сюда можно подниматься пешком. Но в этом нет необходимости, ведь в доме работают скоростные бесшумные лифты фирмы OTIS,

На приемке всегда ажиотаж

На первом этаже дома "Александрия" - квартиры с отдельными входами с придомовой территории, рядом с каждой – приватная терраса с собственной калиткой. В таком жилье можно чувствовать уединение, оставаясь в центре мегаполиса.

Подъезд в доме сквозной, один выход ведет на улицу к парковкам, другой – во двор, где находятся игровые площадки и теннисный корт. Отсюда можно будет быстро добраться до детского сада с бассейном, который запроектирован в квартале "Африка". Родителям школьников тоже не придется далеко ходить: две современные школы появятся в кварталах по соседству.

Алина и Владислав Суприяновичи рады и теннисному корту, и будущему детскому саду. Ребята уже сейчас представляют, что из окна можно будет наблюдать за детьми на площадке и не волноваться, что с ними что-нибудь случится.

Алина и Влад уже сделали замеры, чтобы поскорее начать ремонт

"Всегда хотела попробовать себя в большом теннисе, и звезды так сложились, что как раз возле дома можно будет позаниматься этим видом спорта", - рассказывает Алина.

"Для детей это тоже будет отличная возможность", - добавляет Влад.

Возле дома есть все для спорта и отдыха

Ребята честно признались: сложно передать словами чувства, которые испытываешь, когда входишь в собственную квартиру.

"У нас не солнечная сторона, но в квартире все равно очень светло. Вид из окна хороший", - поделились они.

Ребята купили жилье в рассрочку: для них это был самый лучший вариант из всего, что предлагает застройщик:

"Платить рассрочку за свое жилье гораздо приятнее, чем отдавать деньги за съемное, потому что ты знаешь, за что платишь. Мы просчитывали все плюсы и минусы и для нас рассрочка была более выгодной, чем кредит".

Комфорт в доме "Александрия", как и в других новостройках Minsk World, начинается в лобби. Здесь находится стойка консьержа и туалетная комната с пеленальным столиком.

В оформлении лобби использованы натуральные материалы – это бросилось в глаза Наталье Туравиновой.

Наталья тщательно изучила предложения на рынке

"Здесь светло и хорошо. Много стекла и света, нет темных коридорчиков и лесенок", - поделилась она первым впечатлением.

К покупке собственной квартиры женщина подошла очень ответственно: задумалась об этом несколько лет назад и все это время присматривалась к вариантам. "Вторичку" покупать не хотелось, ведь приятнее заселяться в новую квартиру и обставлять ее с нуля.

С лобби начинается комфорт всего дома

"У меня были свои особенные требования, выбирала между несколькими домами. Здесь просто шикарное расположение, шум города не будет мешать и метро в двух шагах. Машину можно оставить на парковке и добраться в любую точку города", - поделилась она.

Наталья не хотела, чтобы окна находились на солнечной стороне, поэтому выбрала квартиру, в которой солнце будет только по утрам.

"Мне понравилось работать с менеджерами застройщика. Сразу после получения заявки перезвонила региональный менеджер из Витебской области, мы тщательно подбирали квартиру, и она оперативно отвечала на все интересующие меня вопросы", - рассказала Наталья.

Теперь дело за малым – сделать ремонт, переехать и наслаждаться жизнью в комфортабельном районе.

В готовом новом доме "Александрия" осталось буквально несколько квартир! Спешите купить свою мечту!

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