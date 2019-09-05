В Антитеррористическом центре СНГ считают необходимым сформировать международную систему контроля за беспилотниками

5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В целях эффективного противодействия терроризму необходимо формировать и обновлять систему контроля над международным оборотом оружия и некоторых видов вооружений, а также беспилотных летальных аппаратов. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) государств - участников СНГ Андрей Новиков на организованной МИД России международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом", сообщили БЕЛТА в пресс-бюро АТЦ.

Андрей Новиков отметил, что сегодня остро стоит проблема противодействия оснащенности международных террористических организаций так называемым сборным оружием с компонентами гражданской продукции общего значения. Особое место в этой группе занимают беспилотные летательные аппараты (БПЛА). "Очевидно, что количество малоразмерных, сложных в обнаружении и нейтрализации, доступных по цене и условиям эксплуатации БПЛА, как военного, так и невоенного назначения, в ближайшее время значительно возрастет, так же, как и уровень их доступности. Это уже реальность, и контролировать этот процесс запретительными мерами практически невозможно", - сказал глава АТЦ СНГ.

Он подчеркнул, что антитеррористическое законодательство, в том числе межгосударственного уровня, нуждается в соответствующих изменениях и дополнениях, так как определить правовой режим БПЛА бывает сложно по причине того, что значительная их часть может быть отнесена к разряду "транспортные средства" и тогда нормативно-правовая регламентация их оборота находится в рамках законодательства о транспорте или подпадает под категорию "робототехника". "Необходимо дополнение законов о силовых ведомствах нормативными положениями, регламентирующими применение оружия и специальных средств для борьбы с БПЛА, используемыми в противоправных целях, а также создание специальной базы данных по террористическим организациям, имеющим опыт применения БПЛА и располагающими соответствующими специалистами по их эксплуатации, - считает Андрей Новиков. - Кроме того, для эффективного противодействия попаданию беспилотных летательных аппаратов в руки международных террористических организаций необходимо ставить вопрос об их обязательной маркировке, а также разрабатывать эффективные системы контроля за малоразмерными объектами в воздушном пространстве, особенно в местах массового скопления людей, над объектами особой важности и повышенной опасности".

В поддержку инициативы Контртеррористического управления ООН по активизации сотрудничества между странами - членами ООН, направленного на предотвращение попадания новых технологий в руки террористов и принятию необходимых и своевременных мер в соответствии с международным правом, Андрей Новиков сообщил о намерении АТЦ СНГ вынести вопрос о противодействии использованию международными террористическими организациями беспилотной робототехники на очередное совещание руководителей национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ, которое пройдет в феврале следующего года в Москве.-0-