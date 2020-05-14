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Общество
14 мая 2020, 21:43

В АПБ рассказали, почему нельзя трогать птенцов, выпавших из гнезда

Фото из архива
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему нельзя трогать птенцов, выпавших из гнезда, рассказали БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

В мае, июне и июле птенцы-слетки оставляют гнезда, чтобы научиться жить без родителей. Увидев их, люди зачастую начинают помогать им и забирают домой. "Если птенец сидит на земле, это не значит, что он травмирован или брошен родителями. Дело в том, что птенцы стараются покинуть гнездо как можно скорее, ведь там хищникам намного легче их найти, - отметили в АПБ. - Часто птенцы-слетки выскакивают из гнезда еще с короткими маховыми перьями и не могут летать. Тогда они приземляются на ветки или на землю. Понемногу они тренируются и учатся летать, а родители находятся рядом, на гнездовом участке, присматривают за ними и кормят. Поэтому забирать или переносить птенцов в другое место ("спасать") нельзя".

В организации рассказали, как отличить слетков от взрослой птицы. "Слетки частично покрыты пухом, маховые и рулевые перья у них могут быть в трубочку. Птенцы сов покидают гнездо рано, когда они еще в пуху. У воробьиных птенцов на краях клюва - желтые валики, которые увеличивают размеры клюва, чтобы родители не промахнулись с кормом, недаром их называют "желторотиками", - сказали в АПБ. Часто слетков ошибочно принимают за "больную" птицу. На самом деле с птенцом все в порядке - это "подросток", и он скоро станет взрослой птицей.

Также в АПБ дали совет, что делать, если нашли птенца-слетка. "Если вы увидели слетка за городом - уходите дальше и не тревожьте птенца и его родителей. Если же в городе - оцените место, безопасное ли оно. Если рядом оживленная тропа, дорога, площадка для выгула собак или детская площадка, то лучше аккуратно перенести птенца к кустам или деревьям поблизости, подсадить на ветку, подбросить на козырек подъезда или крышу гаража, чтобы по вашему запаху его не обнаружила собака или кот. Родители найдут его, а люди - "спасатели" - нет, - подчеркнули в организации. - Делайте это только в самых опасных для птиц местах и ​​очень аккуратно. Во время погони птица испытывает стресс, а люди могут повредить ее еще хрупкие кости, хвост. Также не стоит пробовать покормить птицу".

Еще одна рекомендация: если вы уже забрали птенца домой, как можно скорее верните ее на то же место, где взяли. "Птенцы - это не котята или щенки, а дикие животные", - подчеркнул специалист АПБ по природоохранным вопросам Семен Левый. - Они должны оставаться в дикой природе. Если вы взяли домой сильного птенца, вы уже "убили" его для природы. К тому же птенцы требуют специфического ухода, в том числе кормов. К сожалению, более половины случаев такой "помощи" от людей заканчиваются печально ".

Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" обращается ко всем с призывом не трогать птенцов. Если вы увидели травмированную птицу (например, она тянет крыло, хромает, закидывает голову), можно обратиться за помощью к ветеринару или волонтерам, контакты которых есть на сайте АПБ ptushki.org.-0-

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