В аптеках и на складах "Фармации" сформирован трехмесячный запас масок

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятиями "Фармация" создан необходимый запас медицинских масок и гигиенических повязок для обеспечения населения через государственную аптечную сеть, сообщили БЕЛТА в РУП "Белфармация".

"В подведомственных аптеках и на аптечных складах предприятий "Фармация" есть в наличии для реализации населению около 6 млн медицинских масок и гигиенических повязок, что составляет трехмесячный запас, исходя из пиковых значений реализации в 2020 году", - отметили в РУП.

В ассортименте представлены в основном изделия отечественных производителей (ООО "Фарма-маркет", ОАО "БПХО", ЗАО "Калинка", СП ЗАО "Милавица", ООО "БелЭмса" и др.), а также есть в наличии изделия иностранного производства.

Цена масок в государственных аптеках - от 34 копеек до 1 рубля 58 копеек, в зависимости от типа изделия, используемого материала и производителя.-0-