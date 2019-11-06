В атласе "Белкартографии" великие изобретения мира можно будет оживить с помощью приложения

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великие изобретения мира в атласе "Белкартографии" можно будет оживить с помощью функции дополненной реальности в мобильном приложении, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Государственного комитета по имуществу Елена Костюкова.

"Республиканским унитарным предприятием "Белкартография" готовится к изданию атлас "Великие изобретения мира", который войдет в детскую серию. С помощью уже известного мобильного приложения и встроенной функции дополненной реальности в нем можно будет "оживить" самые значимые и интересные находки человеческого гения, - рассказала представитель Госкомимущества. - Всего в атлас войдет информация примерно о 130 объектах".

В "Белкартографии" уверены, что тема изобретений заинтересует детей разного возраста, а дополненная реальность поможет раскрыть ее наиболее ярко и наглядно.

"Предприятие сейчас работает над созданием еще нескольких изданий. Одно из них - атлас "Автомобили мира" с наклейками, который не только покажет, но и расскажет, насколько интересен и разнообразен мир авто, в каких странах производят самые быстрые и необычные автомобили, поведает историю возникновения марок и их названий. Наклейки в свою очередь помогут развить зрительную память и внимание", - отметила Елена Костюкова.

С атласом "Страны и флаги мира" в будущем можно будет совершить своеобразное путешествие по планете, узнав, сколько стран существует в мире, где они расположены, какое значение имеют символы флагов. В комплект этого атласа также будут входить наклейки.

Первый тираж каждого из перечисленных изданий, как ожидается, составит 3 тыс. экземпляров.

В эти дни РУП "Белкартография" исполняется 20 лет. Сегодня предприятие выпускает свыше 700 картографических произведений, среди которых научно-справочные карты и атласы; тематические и представительские карты и атласы для госорганов управления, местных, исполнительных и распорядительных органов власти, учреждений, организаций и предприятий; карты и атласы на иностранных языках; цифровые карты.-0-

Фото gki.gov.by