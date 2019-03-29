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В Австрии продолжат работу по изучению нацистских преступлений в Тростенце - Бартон

Общество 29.03.2019 | 14:46
Во время белорусско-австрийского семинара по истории лагеря смерти Тростенец
Во время белорусско-австрийского семинара по истории лагеря смерти Тростенец

29 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Австрии продолжат работу по изучению нацистских преступлений в Тростенце. Об этом заявила руководитель австрийской общественной организации IM-MER Вальтрауд Бартон 29 марта в Минске на белорусско-австрийском семинаре по истории лагеря смерти Тростенец, передает корреспондент БЕЛТА.

Вальтрауд Бартон несколько лет назад начала изучать трагические страницы семейной истории по материнской и отцовской линии, и постепенно личный интерес перерос в международный проект по увековечению памяти жертв нацизма, в числе которых есть и ее родственники. Вальтрауд Бартон приехала в Минск вместе с делегацией федерального канцлера Себастьяна Курца, который 28 марта совместно с Президентом Беларуси Александром Лукашенко открыл памятник австрийским жертвам нацизма "Массив имен" на территории мемориального комплекса "Тростенец".

Создание этого памятника стало возможным во многом благодаря многолетней кропотливой работе Вальтрауд Бартон и всех, кто ее поддерживал: потомков жертв нацизма, представителей госорганов и общественных организаций Беларуси и Австрии.

По словам руководителя австрийской общественной организации, основой всей проводимой ею работы является эмоциональная сопричастность к произошедшей в Тростенце трагедии. Работа делится на две части: сбор исторических сведений и приезды в Беларусь. "Мы приезжаем узнавать о судьбах не только австрийских евреев, но и погибших здесь белорусов. Поездки в "Тростенец" объединяют потомков жертв и тех, кто совершал нацистские преступления, а также всех, кто стремится оказывать противодействие нацизму в современных условиях, - рассказала Вальтрауд Бартон. - Мы привозим и закрепляем в "Тростенце" таблички с именами невинно погибших здесь австрийцев, на следующий день заказываем по ним поминальную службу. Таким образом мы возвращаем из небытия имена погибших австрийцев".

В Вене также организуются мероприятия, призванные восстановить память о жертвах нацизма. Если в "Тростенце" вспоминают каждого поименно, то в Вене вспоминают о погибших в целом. "По улицам Вены проходит траурный марш, зачитываются списки погибших - по одной тысяче сразу, ведь именно столько человек увозилось в каждом эшелоне из Вены в лагерь смерти, где людей сразу же уничтожали".

Руководитель департамента искусств и культуры канцелярии федерального канцлера Австрии Юрген Майндл уверен, что открытие памятника "Масив имен" положит начало большой научно-исследовательской работе по теме Тростенца.

На семинаре выступили представители исторического факультета БГУ, Института истории НАН Беларуси, Дома истории Вены, Архива документации австрийского сопротивления, Австрийского национального научного фонда. Семинар был организован историческим факультетом БГУ совместно с посольством Австрии.-0-

Фото Алины Гришкевич

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Теги
Австрия, история, мемориальный комплекс, памятники
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