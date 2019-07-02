В Австрии считают успешным сотрудничество с Беларусью в изучении и лечении рака

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Австрии в Беларуси организовало в Минске прием в честь профессора Ольги Алейниковой, которая на протяжении многих лет возглавляла Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. Об этом БЕЛТА сообщили в австрийской дипмиссии.

Таким образом австрийская сторона отметила большой личный вклад врача в оказание онкологической помощи детям в Беларуси.

В посольстве отметили, что с 1990 года Австрия помогает Беларуси справляться с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Ольга Алейникова координировала в республике кампанию по сбору средств для пострадавших от катастрофы детей и их семей, организованную организацией "Хильфсверк Австрия". Это сотрудничество со временем переросло в 30-летнее гуманитарное взаимодействие. Также с 1991 года австрийские онкологи участвуют с Ольгой Алениковой в международных исследованиях по лечению рака у детей.

"Австрийцы были так впечатлены профессионализмом и эффективностью работы доктора Алейниковой и с таким состраданием отнеслись к судьбе больных детей и их семей, что в 1991 году начался сбор средств для строительства детской онкологической клиники в Беларуси. Правительство Австрии поддержало эту инициативу, результатом которой стало введение в эксплуатацию в 1997 году РНПЦ детской онкологии в Боровлянах", - отметили в австрийской дипмиссии.

Специальный посланник по вопросам здравоохранения при Федеральном министерстве труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии Клеменс Ауэр во время мероприятия отметил, что рассматривает это австро-белорусское сотрудничество как одну из историй успеха многостороннего сотрудничества в сфере здравоохранения.

На приеме также присутствовали министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, давние единомышленники Ольги Алейниковой, сегодня уже 80-летний Эрих Фидессер и главврач отделения трансплантации стволовых клеток детской больницы Святой Анны в Вене Кристина Петерс, белорусские коллеги.-0-